أزمات تضرب الزمالك في الفترة المقبلة.. العروض المكسيكية تنهال على أوسوريو.. وإيقاف القيد بسبب شيكابالا

الزمالك، ما زالت الأزمات تحاصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من كل جانب خلال الموسم الجاري 2022 / 2023.

ليس فقط بسبب الموسم الصفري الذي يعيشه النادي أو بسبب فشل الصفقات الصيفية والشتوية الماضية أو حتى بعد ما أصبح التأهل لدوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل مستحيلا بعد ما احتل الأبيض المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة، بل أن هناك أزمات عديدة ستضرب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر سوء وستؤثر بشكل كبير على مستقبل الفريق.

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وكانت تأمل جماهير الزمالك أن يستقر الفريق ويبدأ الاستعداد للموسم الجديد ونسيان ما حدث في الموسم الجاري وبداية صفحة جديدة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي يمتلك سيرة ذاتية رائعة ولكن الأمور لا تبشر بالخير بسبب الأزمات التي ستضرب الزمالك قريبا وهو ما سنعرضه في السطور التالية:

العروض تنهال على خوان كارلوس أوسوريو

تعاقد نادي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يوم 14 أبريل الماضي لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل بعد سلسلة من النتائج السلبية.

التعاقد مع أوسوريو كان بهدف التجهيز خلال الفترة الحالية للموسم القادم وأملا في إنهاء الدوري المصري في المركز الثاني للصعود لدوري أبطال أفريقيا، ولكن المفاجأة أن أندية أمريكا الجنوبية بدأت في التواصل مع الكولومبي للرحيل عن الزمالك والتعاقد معه في الصيف القادم.

أوسوريو، فيتو

عرض لأوسوريو من كلوب أمريكا

كشفت تقارير صحفية مكسيكية صباح اليوم الإثنين أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ضمن ترشيحات إدارة كلوب أمريكا المكسيكي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "elfutbolero" فإن إدارة كلوب أمريكا المكسيكي وضع عددا من الأسماء لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل على رأسها خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق ووخوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي.

وتابع التقرير أن إدارة كلوب أمريكا رصدت 1.5 مليون دولار راتبا سنويا لإقناع أوسوريو.

عرض مونتيري المكسيكي لأوسوريو

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو في مؤتمر صحفي سابق إنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي لكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط.

وأضاف أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية إلى أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

أرقام خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

خاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر.

حيث تعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري.

إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب شيكابالا

الأزمات في القلعة البيضاء لا حصر لها في الفترة المقبلة، الزمالك مهدد بإيقاف القيد لفترتين أو ثلاثة بسبب أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع الفريق البرتغالي، وسيتم إيقاف قيد الزمالك بداية من الصيف المقبل بسبب عدم سداد المبلغ المستحق لفريق سبورتنج لشبونة.

وقال مصدر داخل الزمالك إن إدارة القلعة البيضاء تمتلك قيمة مستحقات النادي البرتغالي الخاصة بقضية شيكابالا في البنك، وقيمتها مليون و500 ألف دولار وتسعى لإرسالها للنادي البرتغالي، إلا أن الحجز على أرصدة الزمالك تمنع وصولها لسبورتنج لشبونة، وبالتالي أصبح النادي مهددا بالإيقاف لفترتين أو لثلاث فترات قيد.

شيكابالا، فيتو

صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

يسعى مجلس إدارة الزمالك لإجراء ميركاتو قوي في الصيف القادم وذلك من أجل تعويض الخروج بموسم صفري وأيضا لتلبية طلبات أوسوريو المدير الفني للفريق من أجل مساعدته على تنفيذ خطته وتكتيكه بشكل كامل، وطلب أوسوريو عددا من الصفقات على رأسها مهاجم ومدافع من خارج الدوري المصري، وطلب أيضا ضم متوسط ميدان وظهير أيسر وجناح، وبالفعل بدأت إدارة الزمالك بالتنسيق مع لجنة الكرة وأوسوريو في البحث عن صفقات تليق بالفريق الأبيض.

ولكن هناك أزمة تهدد إجراء الميركاتو الصيفي القوي لنادي الزمالك، وهو أن الحجز على أرصدة الزمالك ستؤثر على الميركاتو بشكل كبير.

كما أن اللاعبين متخوفون من الانضمام إلى الزمالك بسبب الأزمة المادية الحادة التي ضربت النادي في الفترة الماضية خاصة بعد الحجز على الأرصدة ورفض عدد كبير من اللاعبين تجديد التعاقد.

الحجز على أرصدة الزمالك

الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك هي أزمة ضخمة بكل تأكيد تؤثر ماديا على الفريق الأول لكرة القدم وذلك بسبب التأخر في دفع الرواتب وهو ما يؤثر على الحالة النفسية للاعبين وأداءها داخل الملعب، ولكن الأزمة الأكبر أن نادي الزمالك بعد الحجز على أرصدته لا يجد حسابا ليستقبل عليه العديد من الأموال التي من المفترض أن تحول للزمالك خلال الأيام المقبلة يأتي على رأسها جائزة الكاف لاحتلال المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أفريقيا ومكافأة مشاركة سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في كأس العالم وغيرها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.