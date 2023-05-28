الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

ساسي: شيكابالا تعرض للعنصرية ومعذور في استفزاز المنافسين

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

أكد فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري أن علاقته جيدة للغاية مع زميله السابق محمود شيكابالا لاعب الزمالك.


وقال ساسي عبر برنامج “الماتش” مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: "علاقتي مع شيكابالا كانت مميزة، هو بالنسبة لنادي الزمالك أسطورة، وأعرفه قبل الانضمام للنادي".


وتابع: "شيكابالا لاعب مهاري، ولكن لديه حماس زائد عندما يسجل تظهر بعض ردود الفعل التي تحمل استفزازات للمنافس لكن لا أعلم أيهما رد فعل للآخر، ومن بدأ ضد الآخر أولا".

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وأتم: "رأيت بعض التصرفات العنصرية ضد شيكابالا، ولا أقبل بهذه الأمر له أو لغيره".

 

فرجاني ساسي 

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من «فيفا»، لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد حيث وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا، لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك استأنف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب، إلا أنه وافق على تقاضي 250 ألف يورو، والتنازل عن باقي المبلغ، وسيتم توقيع اتفاقيه بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

وتواجد اللاعب أمس بمقر النادي الأبيض من أجل حضور مران الفريق ومصافحة جميع زملائه السابقين بالفريق والتقاط الصور التذكارية معاهم.

ووصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتواجد أمس فى تدريبات الفريق، المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز..


موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 

 

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