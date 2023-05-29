الزمالك يحتاج معجزة للصعود لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بيراميدز وفيوتشر الأقرب، والأبيض ينتظر هدية من الأهلي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لإنهاء الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الورق لم يفقد الزمالك فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثالث على التوالي ولكن المهمة أصبحت مستحيلة خاصة بعد تصدر الأهلي المسابقة برصيد 59 من 23 مباراة بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن التفكير منصب حاليا على إنهاء الدوري في المركز الثاني الذي يتنافس عليه بجانب القلعة البيضاء كلا من فيوتشر وبيراميدز.

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الزمالك، فيتو

المباريات المتبقية للزمالك في الدوري المصري

ويتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات يعتبرها الأبيض مباريات كؤوس حيث لا بديل عن الفوز وستكون أمام كلا من الأهلي، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، فيوتشر وفاركو.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفوز في الـ6 مباريات والتي يواجه فيها الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز، كما يواجه فيوتشر أحد منافسيه على المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة، ويتبقى له 7 مباريات منهم مواجهة مؤجلة أمام النادي الأهلي، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات فقط منهم مباراة مؤجلة أمام الأهلي أيضًا.

الزمالك في انتظار هدية من الأهلي

يحتاج الزمالك هدية من النادي الأهلي كي يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم وهي فوز الأحمرعلى فريقي بيراميدز وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز، حيث يتبقى للأهلي العديد من المباريات في الدوري يأتي على رأسها بيراميدز وفيوتشر منافسي الأهلي.

فوز الأهلي على كلا من فيوتشر وبيراميدز لن يكون كافيًا للزمالك، حيث أن فوز الزمالك في مبارياته الـ 6 المتبقية، سيرفع رصيده إلى 65 نقطة، وبالتالي يحتاج أيضا لتوقف نقاط فريقي بيراميدز وفيوتشر عند 64 نقطة، لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وبالتالي فإن الزمالك يحتاج إلى تعثر بيراميدز في 4 مباريات من الـ 7 المتبقية له والفوز في 3 فقط ليصل رصيده إلى 64 نقطة، وكذلك الأمر لـ فيوتشر الذي يجب أن يتعثر في 3 مباريات ويفوز في 3 فقط ليصل إلى 63 نقطة ويبتعد عن مطاردة الزمالك.

بيراميدز، فيتو

تساوي الزمالك وبيراميدز وفيوتشر في عدد النقاط بالدوري المصري

وحال تساوي الزمالك في النقاط مع بيراميدز وفيوتشر في النقاط، فإن ذلك لن يكون في صالحه، لأنه سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لكل فريق، وفي هذه الحالة سيتفوق السماوي ويخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر حظوظ الزمالك ضعيفة في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، خاصة أن فريقي بيراميدز وفيوتشر يلعبان جميع مبارياتهما من أجل الفوز، ويقدمان مستويات ثابتة.

الأهلي، فيتو

مشوار الزمالك في الدوري المصري الموسم الجاري

وقبل مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش نعرض لكم في السطور التالية مشوار الزمالك في البطولة:

خاض الزمالك، 28 مباراة، ومباراة الثلاثاء أمام فريق طلائع الجيش رقم 29 هذا الموسم.

جمع الفارس الأبيض 47 نقطة ويحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب، من إجمالي فوزه في 13 مباراة، تعادل في 8 مواجهات، وتلقى الخسارة في 7 مباريات.

مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري

يسعى نادي الزمالك للصعود لدوري أبطال أفريقيا للموسم القادم لتعويض فشل الموسم الجاري في البطولة الأفريقية بعد ما ودع الفريق البطولة من دور المجموعات.

وافتتح نادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بنفس النتيجة فى الدور التمهيدي فيما تخطي الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل رواندا فى دور الـ32 بالفوز ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وفي الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا خسر الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت، على استاد القاهرة الدولي.



بينما في الجولة الثانية تعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.



وفي الجولة الثالثة خسر نادي الزمالك من مضيفه الترجي التونسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس.

وفي الجولة الرابعة لدور المجموعات حقق الزمالك فوزا غاليا أمام الترجي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب.

وفي الجولة الخامسة خسر نادي الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-0 ليفقد الأبيض حظوطه في الصعود لدور الـ 8.

وفي الجولة السادسة والأخيرة شهدت فوز الزمالك على المريخ 4-3 ولكنه كان لقاء تحصيل حاصل.

مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أوسوريو لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.