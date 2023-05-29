الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

ساسي: هذا سر سقوط الزمالك وطارق حامد وراء تألقي

فرجاني ساسي وطارق
فرجاني ساسي وطارق حامد، فيتو

يرى فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، ولاعب وسط الدحيل القطري، أن الأبيض يتعرض للكثير من الأزمات عندما يسير بشكل جيد.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: “لا أحب توجيه الاتهام لأحد، ولكني أشعر دائما بأن الزمالك عندما يسير بشكل متميز “لازم يقع”، ولا أعلم السبب في ذلك”.

وأشار: “عندما يحصد الزمالك بطولة نرى الكثير من الأزمات، هناك من يحب الأبيض وهناك من لا يحبه”.

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ساسي: أدوار طارق حامد الدفاعية ساعدتني على التألق في الزمالك 

وتحدث التونسي فرجاني ساسي عن علاقته بطارق حامد زميله السابق بالزمالك ولاعب اتحاد جدة الحالي.
وقال فرجاني ساسي: "طارق حامد صديقي وأخويا، إنسان نظيف، وساعدني كثيرا للنجاح داخل الزمالك بأدواره الدفاعية".
وأضاف: "تحدث معي قبل انتقاله لاتحاد جدة السعودي.. وله  دور كبير في نجاحي بالزمالك.. أتمنى أن أجد مثله في كل فريق ألعب له.. وهو إضافة كبيرة وأي فريق يتمنى لاعبا مثله.. يعمل بما يرضي الله ولا يبخل بأي مجهود، وكان يطور نفسه كثيرا".

وكشف: "في مباراة لنا ضد وادي دجلة في فترة جروس، والنتيجة 0-0، وهم كانوا أفضل في الشوط الأول، دخلت بين الشوطين كلمته في التليفون، وحصلت على مشورته، وقدمنا أداءً جيدا بفضل اقتراحاته ونجحنا في الفوز في المباراة".

 

ساسي: دعم جمهور الزمالك لتونس بكأس الأمم "شرفني" أمام زملائي

وأبدى فرجاني ساسي سعادته لموقف جمهور الأبيض مع منتخب بلاده تونس بكأس الأمم الأفريقية 2019 الذي أقيم في مصر.

وقال ساسي: فوجئت بوجود جمهور الزمالك في السويس لمؤازرة منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا بمصر.

وأضاف: كنت أتمنى تواجد علي معلول مع المنتخب في ذلك الوقت لنتلقى دعم جمهوري الأهلي والزمالك، هذا كان سيفيد المنتخب.

وأفصح: زملائي بالمنتخب تعجبوا من موقف جمهور الزمالك، واندهشوا من حب المصريين لكرة القدم، وما حدث زادني فخرا.


فرجاني ساسي 

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من «فيفا»، لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد حيث وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا، لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك استأنف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب، إلا أنه وافق على تقاضي 250 ألف يورو، والتنازل عن باقي المبلغ، وسيتم توقيع اتفاقيه بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

وتواجد اللاعب أمس بمقر النادي الأبيض من أجل حضور مران الفريق ومصافحة جميع زملائه السابقين بالفريق والتقاط الصور التذكارية معاهم.

ووصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتواجد أمس فى تدريبات الفريق، المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز..


موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 

 

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فرجاني ساسي ساسي الزمالك طارق حامد علي معلول اتحاد جدة السعودي

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