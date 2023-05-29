الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

طهران تعتقل خلية إرهابية على صلة بإسرائيل

طهران تعتقل خلية
طهران تعتقل خلية إرهابية على صلة بإسرائيل،فيتو

قال رئيس مركز الحماية والمعلومات طهران، اليوم الإثنين، إنه تم "اعتقال خلية إرهابية في شمال غرب إيران على صلة بإسرائيل"، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

حركات صهيونية 

وأضافت الوكالة، أنه "تم اعتقال 14 عنصرًا على صلة بالحركات الصهيونية كانوا ينوون تحديد عدة أشخاص واغتيالهم".

جدير بالذكر ان التهديدات الإسرائيلية على طهران خلال الاسبوع الماضي، فقد قال رئيس الأركان: قادرون على إصابة كل نقطة بإيران، وأكد مستشار الأمن القومي: لا يوجد مكان في إيران لا يمكن الوصول إليه وضربه. 

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وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي  الثلاثاء الماضي  من شن عملية عسكرية ضد إيران على خلفية مواصلتها تطوير برنامجها النووي، مهددا بأن إسرائيل قادرة على إصابة كل نقطة في إيران.

وقال هاليفي خلال مؤتمر عقد في إسرائيل: إن "إيران تقدمت أكثر من أي وقت مضى في مجال تخصيب اليورانيوم، وإن التطورات السلبية التي تلوح في الأُفق في هذا الخصوص من شأنهِا أن تؤدي إلى شن عملية للتصدي لهذا التهديد"، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي

وأضاف: "إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء التهديد الذي تحاول إيران بناءه من حولنا، وبالرغم من أن إيران تقع على بعد 1500 كيلومتر من إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي يمتلك قدرات على العمل في جبهات بعيدة".

وأكد: "يجب مواصلة تطوير القدرات على إصابة أهداف في كلِ نقطة داخل إيران".

وأشار إلى أن طهران ضالعة بكل ما يحدث على الساحة الإقليمية، مضيفًا أن "بصمات أصابعها تظهر على النشاطات العدائية للجهات التي تدور في فلكها".

كل الخيارات مطروحة لحرمان إيران من السلاح النووي

 من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف جالانت، أمس الإثنين، إيران بدفع ثمن باهظ حال قررت زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%، مشيرًا إلى أن كل الخيارات على الطاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

 

 

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