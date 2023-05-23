حرب جديدة تلوح في الأفق، إسرائيل تلمح لمهاجمة إيران

توالت التهديدات الإسرائيلية على طهران خلال الساعات القليلة الماضي، فقد قال رئيس الأركان: قادرون على إصابة كل نقطة بإيران، وأكد مستشار الأمن القومي: لا يوجد مكان في إيران لا يمكن الوصول إليه وضربه.

وقد حذر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، من شن عملية عسكرية ضد إيران على خلفية مواصلتها تطوير برنامجها النووي، مهددا بأن إسرائيل قادرة على إصابة كل نقطة في إيران.

وقال هاليفي خلال مؤتمر عقد في إسرائيل: إن "إيران تقدمت أكثر من أي وقت مضى في مجال تخصيب اليورانيوم، وإن التطورات السلبية التي تلوح في الأُفق في هذا الخصوص من شأنهِا أن تؤدي إلى شن عملية للتصدي لهذا التهديد"، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي

وأضاف: "إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء التهديد الذي تحاول إيران بناءه من حولنا، وبالرغم من أن إيران تقع على بعد 1500 كيلومتر من إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي يمتلك قدرات على العمل في جبهات بعيدة".

وأكد: "يجب مواصلة تطوير القدرات على إصابة أهداف في كلِ نقطة داخل إيران".

وأشار إلى أن طهران ضالعة بكل ما يحدث على الساحة الإقليمية، مضيفًا أن "بصمات أصابعها تظهر على النشاطات العدائية للجهات التي تدور في فلكها".

كل الخيارات مطروحة لحرمان إيران من السلاح النووي

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف جالانت، أمس الإثنين، إيران بدفع ثمن باهظ حال قررت زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%، مشيرًا إلى أن كل الخيارات على الطاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وزير الدفاع الإسرائيلي ، فيتو

وقال جالانت في كلمة له بمؤتمر هرتسيليا للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه في حال قررت إيران "تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%سيكون ذلك خطأ جسيمًا، وعلى النظام في طهران أن يعلم أن هذه الخطوة سيكون لها ثمن باهظ، وعواقب وخيمة على الشرق الأوسط".

وأضاف: "كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".

إيران أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي والعالمي

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي إلى تقارب في الساحات المحيطة التي تضم تهديدًا لإسرائيل، لافتًا إلى أن إيران هي القاسم المشترك بين هذه التهديدات، مضيفًا "إيران تستثمر مليار دولار سنويًا في الإرهاب وهي أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي والعالمي".

وقال: "رصدنا نشاطًا متسارعًا للحرس الثوري الإيراني لتحويل السفن التجارية إلى قواعد إرهابية عائمة".

على عمق 100 متر تحت الأرض

وفي تطور لاحق، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، أن الموقع الإيراني الجديد، لم يكن بعيدا عنا ضربه، لافتا إلى أنه سيكون على عمق 100 متر تحت الأرض.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، فيتو

وأضاف هنجبي، أنه لم يفاجأ بالتقرير بشأن بناء موقع نووي إيراني جديد، مشيرا إلى أن إيران لديها منشآت أخرى تحت الأرض.

ولفت إلى أن الموقع النووي الجديد سيعقد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة، موضحا أنه لا تزال هناك حلول لهذا التحدي.

لا يوجد مكان في إيران لا يمكن ضربه

وتابع: "ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان في إيران لا يمكن الوصول إليه".

ورفض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي التعليق على ما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على القيام بضرب المنشأة النووية الإيرانية الجديدة بمفردها.

وفي كلمته في المؤتمر الأمني، قال قائد الجيش الإسرائيلي، جنرال هرتسي هاليفي، إن إسرائيل تراقب من كثب برنامج إيران النووي، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاتخاذ إجراء.

نتنياهو: لن أسمح لإيران بتطوير سلاح نووي

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مرارا إنه لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي.

وصرح بأن الدبلوماسية الدولية يجب أن تكون مصحوبة بخيار عسكري جاد، مشيرا إلى أن إسرائيل ستكون مستعدة لضرب إيران بنفسها إذا لزم الأمر.

وتظهر صور ومقاطع مصورة من شركة "بلانت لابس" للمنشأة الإيرانية الجديدة أن طهران تحفر أنفاقا بالقرب من موقع نطنز النووي الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة على مر السنين.

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