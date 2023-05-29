الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة: «القبالة» يمكنها تلبية 90% من احتياجات خدمات تحسين الصحة الإنجابية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، فيتو

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري، بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

الدولة المصرية 

في مستهل كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، اهتمام الدولة المصرية باستضافة هذا المنتدى، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق الاستفادة لجميع الدول الأعضاء المشاركة، لتكوين شراكات تعزز من فرص التعاون، وتبادل المعرفة في القطاع الصحي.

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وأوضح الوزير، أن الملتقى يؤكد أهمية دور «القبالة» والتي يمكنها تلبية 90% من الاحتياجات الضرورية الممثلة في خدمات تحسين الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثي الولادة والمراهقين، وهو ما تؤكده الدراسات العالمية، وتأثير ذلك إيجابيًا في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

صحة الأمهات 

وأكد وزير الصحة، أن القابلات الماهرات يعتبرن كادرًا أساسيًا للنظم الصحية في مواجهة التحديات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين، مشيرًا إلى مميزات «القبالة» في انخفاض التكلفة وعدد التدخلات الطبية، بالتوازي مع زيادة تجارب الولادة، وتحسين صحة الأمهات.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى الفجوات الكبيرة بين الدول في توفير قابلات يعملن وفقًا للمعايير العالمية خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لافتا إلى النقص العالمي في القابلات والذي يبلغ حوالي 1.1 مليون من مقدمي الرعاية الإنجابية للأمهات حديثي الإنجاب، منوها إلى انخفاض وفيات الأمهات العالمية بنسبة 38 % بين عامي 2000 و2017.

وأكد الوزير، أنه على الرغم من كل التحديات، فإن هناك فرصة ذهبية تتمثل في تفعيل الالتزامات الوطنية من خلال الاستراتيجية الإقليمية لتوفير القوى العاملة للقبالة في المنطقة العربية، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير خطط عمل على المستوى القطري للبلدان المنضمة إلى المنتدى، وتسهيل التبادل بين قيادات القبالة العالمية والإقليمية والوطنية، لتبادل الأدلة والممارسات الجيدة والتحديات المشتركة.

وأشار الوزير إلى توصيات التقارير العالمية، والتي توضح الحاجة إلى الاستثمار في أربعة مجالات، تشمل تخطيط القوى العاملة الصحية وإدارتها وتنظيمها في بيئة العمل، وتعليم وتدريب عالي الجودة للقابلات، وقيادة القبالة والحوكمة، والنظم اللاتي يعملن عليها القابلات في خدمات الأمهات والصحة الإنجابية وحديثي الولادة والمراهقين.

وأكد الوزير، التزام مصر بالعمل دائمًا على الرؤية العامة لمنتدى القبالة الإقليمي لتحفيز الحشد والتواصل والدعوة إلى التعاون، لتسريع العمل التحولي إلى والاستثمار في جودة جوانب مختلفة من الرعاية الصحية بما في ذلك القبالة.

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الأمم المتحدة الدكتور خالد عبدالغفار دكتور خالد عبدالغفار خالد عبدالغفار وزير الصحة صندوق الامم المتحدة للسكان وزير الصحة والسكان

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