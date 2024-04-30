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اقتصاد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

الارز، فيتو
الارز، فيتو

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع  الغذائية الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم، والتى يأتى على رأسها الأرز. 

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 

سجل  الأرز المعبأ اليوم 29 -4- 2024 بقيمة تتراوح من  30 الى 33 جنيهًا للكيلو حسب جودة الأرز ويبدأ سعر الأرز المعبأ من حوالى 33 جنيها و35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة. 

 

الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول، الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية.

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الالتزام بالمساحات المُحدَّدة لزراعة الأزر

كما أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة بشأن زراعة محصول الأزر، مُشددًا على أهمية استنباط أصناف من التقاوى "قليلة استهلاك المياه" وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها.

استنباط أصنافٍ من الأزر تسهم في تقليل استهلاك المياه

وفي ضوء ذلك، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم بالفعل من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا واستنباط أصنافٍ من الأزر تُسهم في تقليل استهلاك المياه؛ نظرًا لأن تلك الأصناف تتطلب فترة نمو أقل للمحصول.

وأكد الوزير أن تلك الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يُمكنها تحمُّل أي نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد ساهمت بالفعل في توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول. ليس ذلك فحسب، بل أفضت تلك الأصناف أيضًا إلى زيادة الإنتاجية بصورةٍ كبيرة.

فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية: نحن كجهة تنظيمية نتابع منظومة الأرز بالكامل لحين وصول السلعة للمستهلك؛ حتى لا يكون هناك إخفاء للسلعة أو تخزينها، مشيرا إلى توافر السلعة حاليا بكميات كبيرة في الأسواق.

وأكَد وزير التنمية المحلية، في سياقٍ مُتصل، أن المحافظين يتابعون على الأرض مساحات الأراضي المزروعة من محصول الأرز، كما تتم متابعة حركة السلعة في الأسواق المختلفة، حتى لا يتم تخزينها أو إخفاءها.

وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة للعمل وفقها خلال السنوات المُقبلة، تضمن التوسُّع في استنباط وزراعة الأصناف المُوفِرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدَمة في زراعة الأرز سنويًا.

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