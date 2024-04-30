الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

أسعار العملات اليوم،
أسعار العملات اليوم، فيتو

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.95 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.48 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.40 جنيه للشراء، و155.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.69 جنيه للشراء، و30.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.40 جنيه للشراء، و31.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.90 جنيه للشراء، و127.29 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.28 جنيه للشراء، و124.65 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.51 جنيه للشراء، و67.75 جنيه  للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العملات اسعار العملات البنك المركزى المصرى سعر الدولار سعر الريال السعودى

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024
ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

زيارة الأمير مشعل للقاهرة، بالأرقام حجم التبادل التجاري والاستثمارى بين مصر والكويت

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

منوعات

المزيد

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 30-4-2024

شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

تستغرق 14 عاما.. أرقام صادمة بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads