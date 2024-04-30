شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات في الأسواق
قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، إنه لا شك في أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة ولكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض او زيادة او تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة فهذا مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، ولذلك لا يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف إنتاجه.
ودعا رئيس شعبة الأجهزة المنزلية لاستقاء المعلومات من مصادرها الأساسية، فكيف لبعض التجار الحديث باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الاسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية فيتم حساب التكاليف وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على تراجع سعر المنتج النهائي للمستهلك.
ونوه المهندس حسن مبروك إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة شهور، ومر منها شهر ونصف الشهر منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة وتسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الأسعار نتيجة لتقليل التكلفة.
دعم الصناعة المحلية ولتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة
و أكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة.
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