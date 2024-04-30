الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

لقاح فيروس كورونا،
لقاح فيروس كورونا، فيتو

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة أنه لم يتم الابلاغ عن أى أعراض جانبية طويلة المدى خاصة التجلط بعد فترة من تلقي لقاح استرازينيكا بين المصريين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن التجلط كعرض جانبي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا معروف منذ عام 2021، وهو عرض نادر الحدوث. 

 نسبة الإصابة بالجلطات من لقاح استرازينيكا تبلغ 3 لكل مليون شخص

وأكد عبدالغفار في تصريحات صحفية اليوم أن نسبة الإصابة بالجلطات تبلغ 3 لكل مليون شخص تم تطعيمهم وتقارب نفس نسبة حدوث الجلطات عند عدم تلقي التطعيم للفئات الأكثر عرضة للإصابة، مشيرا إلى أنه لهذا السبب لم توصِ أى جهة علمية أو دولية بإيقاف أو منع التطعيم ولكن جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه لجهات محددة.

Advertisements

احتمالية حدوث الإصابة بجلطة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

 وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن احتمالية حدوث الإصابة بجلطة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تساوي 10 أضعاف احتمالية الإصابة بجلطة عند تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن احتمالية حدوث الجلطات عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها قد تحدث خلال فترة قصيرة من تلقي التطعيم، وتنتهي تلك الاحتمالية بمرور فترة من الزمن ولم يتم الإبلاغ عن أى أعراض جانبية طويلة المدى خاصة التجلط بعد فترة من تلقي اللقاح.

المدة الزمنية لظهور أي أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أى أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع. 

وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل أى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.

وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.

نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.

وأكد أنه ليس منطقيا أن يحصل إنسان على تطعيم وبعد مرور فترة طويلة تصل لشهور وربما  سنة أو اكثر أن يسبب جلطات أو آثار جانبية خطيرة وتظهر هذه الآثار بعد فترة قصيرة من تناول التطعيم.
 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لقاح استرازينكا وزارة الصحة استرازينيكا استرازينكا الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا

مواد متعلقة

استرازينيكا يسبب جلطات، أول رد رسمي من الصحة على مخاوف من تلقي اللقاح المضاد لكورونا

تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خطف ابن وزير الصحة الأسبق

وزارة الصحة تفتتح المؤتمر السنوي الثالث للمعهد القومي للتغذية

وزير الصحة: توفير رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة حق أساسي لجميع الأفراد
ads

الأكثر قراءة

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

استرازينيكا يسبب جلطات، أول رد رسمي من الصحة على مخاوف من تلقي اللقاح المضاد لكورونا

أبرز ملفات القمة المصرية الكويتية بالقاهرة

صفقة القاهرة بين إسرائيل وحماس تشمل جميع المجندات، والسعودية كلمة السر

أمير الكويت يزور مصر اليوم ويلتقي الرئيس السيسي

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء بالدقهلية

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

منوعات

المزيد

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

المزيد
ads

انفوجراف

اعتقال نتنياهو ورفاقه.. رعب بحكومة الاحتلال من ملاحقة قادة الاحتلال دوليا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads