الثروة الداجنة تحدد 7 حلول لإنقاذ قطاع الدواجن في مصر

يسعى جميع المعنيين بالقطاعات الصناعية والتجارية والسياسية إلى المشاركة بتوصياتهم للنهوض بقطاعاتهم خلال جلسات الحوار الوطني، الذي تعقد فعالياته بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

أزمة قطاع الدواجن في مصر

وصناعة الدواجن من الصناعات الهامة في الدولة، والتي مرت بأزمة كبيرة خلال الشهور الماضية، مع قلة المعروض من الأعلاف الذي أدى إلى ارتفاعات كبيرة في سعر الدواجن، وخروج صغار المربين من المنظومة.

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«فيتو» طرحت عدة أسئلة على الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرة التجارية بالقاهرة بشأن ماذا لو تمت دعوة الشعبة لحضور جلسات الحوار الوطني، ما المشكلات والمقترحات التي سيرفعها كتوصيات للرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ قطاع الثروة الداجنة؟

ويجيب الدكتور عبد العزيز السيد، قائلًا إن قطاع الثروة الداجنة في مصر يواجه خلال الفترة الحالية العديد من الأزمات، التي أثرت عليه، بعد أن كان يعد أحد الصناعات الإنتاجية الهامة في مصر، ومع توالي المشكلات التي تواجه القطاع، التي منها أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، التي أثرت على القطاع في قلة الإنتاج، وخروج الكثير من مربي الثروة الداجنة من المنظومة، مما يستدعي القائمين على القطاع للإيجاد حلول خارج الصندوق لإنقاذ القطاع.

الدكتور عبدالعزيز السيد

أهمية صناعة الدواجن في مصر

وأشار إلى أنه في البداية يجب أن نوضح أهمية صناعة الدواجن في مصر، فهي صناعة استيراتيجية هامة لكل افراد المجتمع، وهي المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني رخيص الثمن - مهما ارتفع سعره، وتمثل الدواجن والبيض نسبة تصل إلي 75% من نصيب الفرد من البروتين الحيواني، إذ تمثل اللحوم الحمراء الـ 25% المتبقية، وأن نصيب الفرد يصل إلى 40 كجم بروتين حيواني سنويًا منها نحو 30 كجم دواجن وبيض.

مشكلات تواجه قطاع الثروة الداجنة في مصر

وأوضح «السيد» أن هذا هو أهمية الدواجن بالنسبة لأفراد، وعليه نجد أنه هناك ضرورة قصوى للتحرك الإيجابي لحل كل مشكلات القطاع سواء الخاصة التي على رأسها مشكلة توفير وأسعار الأعلاف أو مكافحة الأمراض الوبائية، إلى التطوير والتحديث.

وأوضح أن القطاع يواجه أزمة كبيرة حاليًا وهي مشكلة توفير مستلزمات الإنتاج التي أدت إلي استنزاف كل الاحتياطي الاستيراتيجي، وأصبح ما يتم استيراده أو الإفراج عنه يتم استهلاكه أولًا بأول، مما أدي إلى خروج مجموعة كبيرة من المنتجين، نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف مما أدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي مع عدم وجود سعر عادل للمنتج.

الدواجن

أهم مقترحات شعبة الثروة الداجنة لإنقاذ القطاع

وأشار إلى أن ذلك يلزم التحرك السريع لكل العاملين في منظومة الثروة الداجنة، وكذلك كل المسئولين عنها في كل الوزارات المعنية، كلا فيما تخصصه، وعليه نقترح بعض الحلول العاجلة للخروج من الأزمة سريعًا، إضافة إلى ضرورة وضع خطط مستقبلية، حتى نضمن عدم حدوث ذلك مستقبلًا، قائلًا: «إذ أنه من المعروف بأن الحلول دائمًا تخرج من رحم الأزمات».

وعن أهم المقترحات التي يرى الدكتور عبدالعزيز السيد أنها عاجلة وضرورية إلى جانب بنود الخطة المستقبلية لحل أزمة قطاع الدواجن في مصر، أوضح أنها تتضمن 7 مقترحات رئيسية، وهم:

استمرار الإفراج عن مستلزمات الإنتاج على رأسها الأعلاف

أولا: الاستمرار في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي تتضمن الذرة والصويا، وعلى الجهات المعنية متابعة ما يتم الإفراج عنه من كميات في الأسواق، فضلًا عن متابعة الأسعار، بالتأكد من عدم ارتفاعها عن الأسعار العالمية، وذلك لأن الدولة هي التي تقوم بتوفير العملة الصعبة للاستيراد، ومن حقها متابعة الوارد إلى السوق للصالح العام.

إنتاج الأعلاف

التوسع في المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء وفول الصويا

ثانيا: التوسع في المساحات المزروعة من الذرة الصفراء وفول الصويا مع توفير التقاوي الجيدة التي تزيد من الطاقة الإنتاجية علي أن تكون الخطة واضحة المعالم كي نستطيع في مدة زمنية محددة أن نوفر علي الأقل 80% من احتياجاتنا مع الوضع في الاعتبار الزيادة المطردة في عدد السكان.

تحديد سعر عادل لمنتجات الدواجن من خلال بورصة رئيسية

ثالثا: وجود سعر عادل للمنتج النهائي، وذلك حسب التكلفة الفعليه للمنتج، مع وضع هامش ربح للمنتج، من خلال بورصة علي رأسها خبراء يستطيعون تحديد ذلك مع ضرورة الرقابة على الحلقات الوسيطة لكي لا يكون هناك غبن علي المستهلكين.

تطوير وتحديث مزارع الدواجن بالتحول للعمل بالنظام المغلق

رابعا: تطوير وتحديث مزارع الدواجن التي تعمل بالنظام التقليدي المفتوح وتحويلها الي النظام المغلق وذلك يؤدي إلى:

زيادة الطاقه الإنتاجية بنسبة تصل إلي 80%.

تقليل تكلفة التدفئة بنسبة لا تقل عن 40%.

تقليل نسبه الهادر من الأعلاف بنسبة تتراوح من 10 - 15%.

تطبيق الأمن الحيوي بدقة متناهية

تقليل تكلفه الإنتاج بنسبه تتراوح من 5 - 7%.

مشروعات إنتاج الثروة الداجنة

إعادة الريف بإعتباره قرى منتجة بتبني مشروعات إنتاجية في الثروة الداجنة

خامسا: من المقترحات التي تحدثنا عنها كثيرًا، هي عودة الريف المصري لسابق عهده كبيئة ومجتمع منتج مرة أخرى، وذلك من خلال تبني مشروعات المناطق الأكثر فقرًا علي أن تكون كل منطقة أو قرية تقوم بإنتاج نوع واحد من الثروة الداجنة مثل (الدواجن - بياض - أرانب - بط - فراخ بلديه -. إلخ ) ويتم البدء بمشروع البياض وذلك من خلال بطاريات تستوعب الواحدة نحو 120 دجاجة بياض، مع ضرورة أن ينفذ المشروع من خلال جهة سيادية كصندوق تحيا مصر، وأن يوجه إنتاجية المشروع للتصدير فقط، وأن يكون بكل قرية مركز للتجميع علي غرار الألبان، ويتم التغليف والتجهيز للتصدير للدول المجاورة، وهذا سيؤدي إلي رفع مستوي معيشة الأفراد بالقري وزيادة الطاقه الإنتاجية وتقليل البطالة، وتوفير وعاء دولاري لتعضيض الاقتصاد القومي.

إنتاج الكتاكيت

تمليك أراضي زراعية للمستثمرين بقطاع الثروة الداجنة وتخصيصها لزراعة القمح والذرة والصويا

سادسا: من المقترحات أيضا تمليك الأراضي لزارعتها، وتخصيصها لزراعة ( القمح - الذرة - الصويا - عباد الشمس.. الخ ) ومن أكبر المناطق بجمهورية مصر العربية، التي تعد المكان الأفضل لذلك في محافظة الوادي الجديد التي تمثل نحو 40% من مساحه مصر، ويتم الإعداد والترويج لهذا المشروع العملاق من خلال تنظيم مؤتمر يتم من خلاله دعوة رجال الأعمال بصناعة الدواجن، مع ضرورة الاتفاق ليس فقط على المحاصيل التي سيتم زراعتها، بل أيضًا الاتفاق على تحصيل نحو 50% من الإنتاج لحساب الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بالسعر الرسمي أو بسعر التكلفة الحقيقية للمنتج، وتحقيق ذلك سيكون له أكبر الأثر في زيادة الطاقة الإنتاجية، ويكون أحد الحلول خارج الصندوق لإنقاذ قطاع الثروة الداجنة.

فتح باب التصدير لمنتجات الثروة الداجنة لدول الجوار

وأوضح «السيد» أن المقترح السابع والأخير، يتضمن فتح باب التصدير لمنتجات الثروة الداجنة بشكل كبير، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وتنفيذ اشتراطات تصدير المنتجات وفقًأ لقوانين ومواصفات الدولة المصدر إليها.

المشاركة في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 في السعودية

ويشارك الدكتور عبدالعزيز السيد ضمن وفد من رجال الأعمال المصريين التابع لاتحاد العام للغرف التجارية في فعاليات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 في دورته الجديدة، المقرر عقده لمدة يومين في الفترة من 11 -12 يونيو المقبل في المملكة العربية السعودية، بهدف الترويج لتصدير منتجات قطاع الثروة الداجنة إلى الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، وفتح أفاق جديدة وسوق للمنتجات المصرية لتعزيز الصادرات المصرية.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي

وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي، سببها الرئيسي ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى عدم تناسب سعر المنتج النهائي مع تكلفة التربية، مما سبب خسائر للمربين الذين اضطروا إلى تقليص الدورات الإنتاجية من الدواجن، وهناك بعض المربين الذي خرجوا من اللصناعة لحين استقرار الأوضاع.

تصدير الدواجن فرصة لإنقاذ القطاع ويعزز الاقتصاد القومي

وأوضح أن شركات ومزارع تربية الدواجن في مصر حاليًا لا تعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة لها، إذ تعمل بمعدلات منخفضة عن طاقتها الإنتاجية في ظل الأزمة الحالية، ومع فتح باب التصدير، فإن ذلك سيشجع المربين إلى العودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية للمزارع، الذي سيكون له مردود كبير على السوق المحلي، منها كثرة المعروض من الدواجن ومنتجات القطاع في الأسواق، الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، فضلًأ عن أن التصدير أحد مقومات تعزيز الاقتصاد القومي، الذي نطمح جميعًا للمشاركة في تعظيمه بزيادة الصادرات المصرية للخارج لتوفير العملة الصعبة.

تنظيم مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 بالسعودية

الرياض تستضيف الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

يشار إلى أنه يقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي يعقد خلال يومي 11 و12 يونيه المقبل تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء» والدورة الثامنة لندوة الاستثمارات، التي تنظمها وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية.

أهداف مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بالسعودية

وأعلن المنظمون أن مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 من أهدافه الرئيسية استكشاف فرص الاستثمار في المجالات كافة، منها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن الاستراتيجية بين الدول العربية ودولة الصين الشعبية، حيث تعقد الدورة العاشرة في إطار منتدى التعاون العربي- الصيني، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال والقادة والتنفيذيين من العديد من الدول العربية، وذلك لمناقشة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.