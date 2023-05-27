السعودية تدين اقتحام منزل السفير الأردني في السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها لعملية اقتحام وتخريب منزل السفير الأردني في السودان.

وبالأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عن تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.



اقتحام مقر السفير الأردني في السودان

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها، عن إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.



والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في البيان الصادر عنها، عن إدانتها عملية اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم.

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اقتحام وتخريب السفارة القطرية في الخرطوم

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيانها:" أنه تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء".

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها:" ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقيات الدولية.

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

واتهم الجيش السوداني في وقت سابق قوات الدعم السريع باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية في العاصمة الخرطوم.

وعلى الرغم من صمود الهدنة القصيرة التي أعلن عنها، السبت الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فإن انتهاكات الطرفين مستمر.

انتهاكات الهدنة

فقد تجددت الاشتباكات بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، الأربعاء، في جنوب الخرطوم وبحري وضواحي أم درمان.

ما دفع العديد من المراقبين إلى التخوف من انهيارها لاسيما أن مصير سابقاتها لم يكن مبشرًا، إذ تعرضت نحو 12 هدنة سابقة لانتهاكات جمة.

وفقًا لما نص عليه اتفاق جدة الذي وقع بين ممثلي الجيش والدعم السريع برعاية سعودية أمريكية، السبت الماضي، تراقب لجنة "المتابعة والتنسيق" وقف النار هذا.



وتضم تلك اللجنة "قيادات من الطرفين المتناحرين بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين وأمريكيين".وتناقش في اجتماعاتها انتهاكات وقف إطلاق النار مع القيادتين العسكريتين.

كيف تعمل؟

أما آلية عملها فلا تفاصيل شافية عنها، إلا أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا ألمحوا سابقا إلى احتمال استعانتها بالأقمار الصناعية.

فيما أشار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، قبل يومين إلى أن اتفاقية الهدنة ستكون "مدعومة بآلية مراقبة عن بعد، تدعمها الولايات المتحدة".

وإلى جانب المراقبة عن بعد، لا شك أن تلك الآلية ستدرس أيضًا الاتهامات المتبادلة التي يتقاذفها الجانبان علنًا وعبر بيانات رسمية، للتحقق من الانتهاكات.

