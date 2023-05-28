42 ألف جنيه زيادة في سعر طن السمسم خلال عام

ارتفعت أسعار السمسم في الأسواق، مما أدي إلى ارتفاع أسعار بعض الصناعات الغذائية والطبية والعطرية، الذي يدخل السمسم ضمن مكوناتهم الرئيسية، ومنها الطحينة والحلاوة الطحينية فضلًا عن زيت السمسم، وبعض المخبوزات والحلوى.

«فيتو» تنشر في السطور التالية التحركات السعرية لأسعار السمسم خلال عام:

ارتفاعات كبيرة في أسعار السمسم مقارنة بالعام الماضي

وارتفعت أسعار السمسم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بارتفاع قدره 42 ألف جنيه للسمسم المحلي، وبزيادة 38 ألف جنيه للسمسم الأبيض المستورد، و28 ألف للسمسم الأحمر المحلي، وبارتفاع بلغ نحو 41 ألف جنيه للسمسم الأحمر المستورد.

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أسعار السمسم في مايو 2023

سجلت أسعار السمسم في أول مايو 2023، سعر طن السمسم المحلي معبأ تسليم الحقول بـ 62 ألف جنيه، سعر طن السمسم المستورد أبيض 63 ألف جنيه، سعر طن السمسم الأحمر المصرى تسليم حقول بنحو 58 ألف جنيه، سعر طن السمسم الأحمر السودانى تسليم حقول بنحو 62 ألف جنيه، طن السمسم ديل الجمل من 62 إلى 65 ألف جنيه حسب الجودة، فيما تراوح سعر كيلو السمسم ما بين 140 إلى 145 جنيهًا.

أسعار السمسم في يناير 2023

وعن أسعار السمسم في 31 يناير 2023، بلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ تسليم حقول بسعر 54 ألف جنيه، بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض نحو 45 ألف جنيه، طن السمسم الاحمر المصرى تسليم حقول بسعر 44 ألف جنيه، طن السمسم الاحمر السودانى تسليم حقول بسعر 52 ألف جنيه، بلغ سعر طن السمسم ديل الجمل نحو 44 ألف جنيه، فيما تراوح سعر كيلو السمسم ما بين 120 إلى 125 جنيهًا.

أسعار السمسم في ديسمبر 2022

أما أسعار السمسم في ديسمبر 2022، بلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ تسليم حقول بـ 47 ألف جنيه، طن السمسم المستورد أبيض بسعر 45 ألف جنيه، طن السمسم الأحمر المصرى تسليم حقول بسعر 43 ألف جنيه، طن السمسم الاحمر السودانى تسليم حقول بسعر 51 ألف جنيه، طن السمسم ديل الجمل بسعر 43 ألف جنيه.

أسعار السمسم في إبريل عام 2022

وعن أسعار السمسم في إبريل عام 2022، سجل سعر طن السمسم المحلي نحو 20 ألف جنيه، وبلغ سعر طن السمسم المستورد الأبيض نحو 25 ألف جنيه، أما سعر طن السمسم المستورد الأحمر فبلغ نحو 21 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن السمسم الأحمر المحلي نحو 30 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار السمسم في دولة السودان 2023

ارتفعت أسعار السمسم في السودان عقب إندلاع الأحداث الجارية، وفقًا لتقرير نقطة التجارة السودانية، إذ ارتفعت أسعار السمسم السوداني الأبيض من 1720 دولارا إلى 1930 دولارا، أسعار السمسم الهندي الأبيض من 1914.2 دولارا إلى 1950 دولارا، وأسعار السمسم الأثيوبي من 1730 دولارا للطن إلى 1950 دولارا، وسجل سعر السمسم المخلوط التنزاني نحو 1505 دولارات والنيجيري 1700 دولار.

أسعار السمسم في السلاسل الغذائية والمحلات في مصر

وعن أسعار السمسم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحلات في مصر، سجلت عبوة سمسم وزن 50 جرامًا سعر 15.25 جنيه، سمسم محمص وزن 250 جرامًا بسعر 60 جنيهًا، سمسم أبيض وزن 250 جرامًا بسعر 60 جنيه.

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