منتجى الدواجن: السلالة الجديدة من الفراخ المصرية بلدية ولا تمثل 5% من الإنتاج

قال ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن إنتاج سلالة دواجن مصرية جديدة هى إنتاج بلدى ولا تمثل 5 أو 7 % من مجموع الإنتاج المحلى.

وأوضح أن السلاسة الجديدة مازالت قيد الدراسة وتحتاج إلى أموال طائلة من أجل الوصول إلى الإنتاج النهائي وهي مرحلة التجارب، لافتا إلى أنها تحتاج دعمًا ماليًا كبيرًا للوصول إلى المنتج النهائي الموفر فى استهلاك الأعلاف.

وأشار إلى أن هناك تراجعًا بالفعل فى أسعار كرتونة البيض حيث وصلت إلى 78 جنيهًا فى المزرعة، وتراجعت أسعار الدواجن بقيمة 8 % فى المزارع ووصلت إلى 62 جنيها.

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وحول إمكانية تراجع الأسعار مع التوسع فى السلالة الجديدة فقد كشفت شعبة الثروة الداجنة أن صناعة الدواجن المحلية عانت من أزمات الأعلاف والتغذية للدواجن.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ذلك يؤثر على أسعار الدواجن لأن تقليل استهلاك الأعلاف سيؤدى ذلك إلى انخفاض أسعار الدواجن، على سبيل المثال إذا كانت الفرخة زنة 2 كيلو تستهلك 4 كيلو علف وتم تخفيض الاستهلاك إلى 3 كيلو علف فإن هذا يعني تراجع كبير في أسعار الدواجن.

سلالة دواجن مصرية جديدة

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بالتنمية المستدامة للثروة الداجنة.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، خلال تصريحات له أن : "معهد بحوث الإنتاج الحيواني والعلماء في مركز البحوث الزراعية استنبطوا 14 نوعا جديدا من سلالات الدواجن المتأقلمة مع الظروف والمناخات البيئية المصرية".

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إلى أن هذه السلالات تتميز بإنتاج البيض واللحوم وتناسب المرأة والأسرة الريفية وتوزع على قرى ومحافظات الجمهورية، موضحا أن هناك اهتمام من الدولة بملف الأعلاف.

وأوضح الدكتور طارق سليمان أن الاستنباط عبارة عن نواتج تهجين وخلط ما بين سلالات عالمية عالية الإنتاجية وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف والمناخ ودرجات الحرارة، ودورة تثمينها 50 يوما فقط وهي مقاومة للأمراض.