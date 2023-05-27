16 زيارة رئاسية للسعودية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في عهد السيسي

جاءت زيارات الرئيس السيسي للسعودية في إطار العلاقات المصرية السعودية المتميزة، وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه رئاسة الجمهورية فى يونيو 2014، المملكة العربية السعودية 16 مرة ما يعكس مدى أهمية العلاقة الاستراتيجية مع المملكة، بالنسبة للقاهرة.

زيارات السيسى للسعودية

الأولى

فى 10 أغسطس عام 2014 التقى الرئيس السيسى العاهل السعودى وقتها الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

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الثانية

فى 19 يناير 2015 زار الرئيس الرياض فى طريق عودته من الإمارات، للاطمئنان على صحة العاهل السعودى الملك عبدالله، الذى وافته المنية بعد أيام من الزيارة.

الثالثة

24 يناير 2015 قدم واجب العزاء للملك سلمان بن عبدالعزيز فى وفاة شقيقه، وكانت هذه أول زياره فى عهد الملك سلمان.

الرابعة

1 مارس 2015 التقى الرئيس خلال الزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز وأجرى مباحثات قمة مع الملك.

الخامسة

مايو 2015، التقى الرئيس الملك سلمان لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والعربية.

السادسة

نوفمبر 2015، زار الرئيس السيسى السعودية للمشاركة فى فعاليات القمة العربية اللاتينية، وكان فى استقباله الملك سلمان بن عبدالعزيز.

السابعة

10 مارس 2016، شارك الرئيس خلالها فى البيان الختامى لمناورات رعد الشمال التى أقيمت بالسعودية بمشاركة 18 دولة عربية وإسلامية.

الثامنة

23 أبريل 2017، زار الرئيس الرياض والتقى الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث العلاقات الثنائية والملفات العربية والإقليمية.

التاسعة

20 مايو 2017، زار الرئيس السعودية للمشاركة فى القمة العربية الأمريكية التى عقدت وقتها بالرياض.

العاشرة

14 أبريل 2018، زار الرئيس السعودية للمشاركة فى القمة العربية العادية فى دورتها التاسعة والعشرين.

الحادية عشر

في 30 مايو 2019 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

الثانية عشر



8 مارس 2022

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين من علاقات وتعاون على جميع الأصعدة.

الثالثة عشر

فى 16 يوليو 2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية"، والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية،استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاءت مشاركة الرئيس في قمة جدة في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة "، ولتعزيز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة، عقد الرئيس عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. القى الرئيس السيسى كلمة خلال أعمال القمة

الرابعة عشر

- فى 9 ديسمبر 2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية، استقبله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد السعودية الأولى، تناولت المباحثات سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

الخامسة عشر

الثالث من أبريل 2023 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية لعدة ساعات حيث التقي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار.

وجاءت الزيارة في إطار العلاقات المصرية السعودية المتميزة، وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

السادسة عشر

الثامن عشر من مايو 2023 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية حيث شارك في الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت بمدينة جدة حيث كان في استقبال الأمير محمد بن سلمان وولي عهد السعودية في مقدمة مستقبليه.



كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بالرئيس، معربًا عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبًا، ومشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدًا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم بالتهنئة لسمو ولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، معربًا عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

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