العاملون فى قطاع الإنتاج الداجنى يكشفون عن مزايا التوجه نحو السلالات الجديدة، شعبة الثروة الداجنة تخفض الأسعار..ومنتجو الدواجن تحتاج مزيد من الدراسة

أكد العاملين فى مجال الثروة الداجنة أن التوجه نحو استنباط سلالات جديدة من الدواجن والوصول بها إلى مستويات متقدمة من حيث تناولها للأعلاف والتغذية الخاصة بها أمر جيد.

وكشف العاملين فى قطاع الإنتاج الداجنى عن ارتفاع تكاليف هذه التوج لاستنباط سلالات جديدة ومدى تأثيره على العملية الإنتاجية وعلى الأسعار فى الفترة المقبلة.

اتحاد منتجى الدواجن

من جانبه قال ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن إنتاج سلالة دواجن مصرية جديدة هى إنتاج «بلدى» وهو لا يمثل 5 أو 7 % من مجموع الإنتاج المحلى.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن السلالة الجديدة مازالت تحتاج الى الدراسة الموسعة وتحتاج إلى أموال طائلة من أجل الوصول إلى الإنتاج النهائى وهى مرحلة التجارب، لافتا إلى أنها تحتاج دعما ماليا كبيرا للوصول إلى المنتج النهائى الموفر فى استهلاك الأعلاف.

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وأشار نائب رئيس الاتحاد انه بالفعل تراجعت أسعار الدواجن بقيمة 8 % فى المزارع ووصلت إلى 62 جنيها وهذا ليس مرتبطة بالتوجه نحو السلالة الجديدة فى الانتاج.

ولفت إلى أن أسعار كرتونة البيض تراجعت هى الأخرى بالفعل فى الأسواق المحلية والمزارع بقيمة تصل إلى 12% ووصلت الى 78 جنيها فى المزارع، موضحا أن أسعار اللحوم الحمراء بالفعل مرتفعة داخل الأسواق وفى ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.

توقعات بتراجع الأسعار

وحول إمكانية تراجع الأسعار مع التوسع فى السلالة الجديدة فقد كشفت شعبة الثروة الداجنة أن صناعة الدواجن المحلية عانت من أزمات الأعلاف والتغذية للدواجن.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ذلك يؤثر أسعار الدواجن لأنه إذا تم تقليل استهلاك الأعلاف مع ثبات معامل التحويل سيؤدى ذلك الى انخفاض الأسعار، على سبيل المثال الفرخة 2 كيلو تستهلك 4 كيلو علف وإذا تم استهلاك 3 كيلو علف للفرخة الواحدة زنة 2 كيلو فإن ذلك يعني تراجعا كبيرا فى الأسعار.

سلالة دواجن مصرية جديدة

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية بالتنمية المستدامة للثروة الداجنة.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، خلال تصريحات له أن: "معهد بحوث الإنتاج الحيواني والعلماء في مركز البحوث الزراعية استنبطوا 14 نوعا جديدا من سلالات الدواجن المتأقلمة مع الظروف والمناخات البيئية المصرية".

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إلى أن هذه السلالات تتميز بإنتاج البيض واللحوم وتناسب المرأة والأسرة الريفية وتوزع على قرى ومحافظات الجمهورية، موضحا أن هناك اهتماما من الدولة بملف الأعلاف.

وأوضح الدكتور طارق سليمان أن الاستنباط عبارة عن نواتج تهجين وخلط ما بين سلالات عالمية عالية الإنتاجية وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف والمناخ ودرجات الحرارة، ودورة تثمينها 50 يوما فقط وهي مقاومة للأمراض.