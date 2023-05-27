الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

العاملون فى قطاع الإنتاج الداجنى يكشفون عن مزايا التوجه نحو السلالات الجديدة، شعبة الثروة الداجنة تخفض الأسعار..ومنتجو الدواجن تحتاج مزيد من الدراسة

اسعار الدواجن والبيض
اسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أكد العاملين فى مجال الثروة الداجنة أن التوجه نحو استنباط سلالات جديدة من الدواجن والوصول بها إلى مستويات متقدمة من حيث تناولها للأعلاف والتغذية الخاصة بها أمر جيد.

 

وكشف العاملين فى قطاع الإنتاج الداجنى عن ارتفاع تكاليف هذه التوج لاستنباط سلالات جديدة ومدى تأثيره على العملية الإنتاجية وعلى الأسعار فى الفترة المقبلة.

 

اتحاد منتجى الدواجن

 من جانبه قال ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن إنتاج سلالة دواجن مصرية جديدة هى إنتاج «بلدى» وهو لا يمثل 5 أو 7 % من مجموع الإنتاج المحلى.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن السلالة الجديدة مازالت تحتاج الى الدراسة الموسعة وتحتاج إلى أموال طائلة من أجل الوصول إلى الإنتاج النهائى  وهى مرحلة التجارب، لافتا إلى أنها تحتاج دعما ماليا كبيرا للوصول إلى المنتج النهائى الموفر فى استهلاك الأعلاف.

-إعلانات-

وأشار نائب رئيس الاتحاد انه بالفعل تراجعت أسعار الدواجن بقيمة 8 % فى المزارع ووصلت إلى 62 جنيها وهذا ليس مرتبطة بالتوجه نحو السلالة الجديدة فى الانتاج.

ولفت إلى أن أسعار كرتونة البيض تراجعت هى الأخرى بالفعل فى الأسواق المحلية والمزارع بقيمة تصل إلى 12% ووصلت الى 78 جنيها فى المزارع، موضحا أن أسعار اللحوم الحمراء بالفعل مرتفعة داخل الأسواق وفى ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.

توقعات بتراجع الأسعار 

وحول إمكانية تراجع  الأسعار مع التوسع فى السلالة الجديدة فقد كشفت شعبة الثروة الداجنة أن صناعة الدواجن المحلية عانت من أزمات الأعلاف والتغذية للدواجن.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ذلك يؤثر أسعار الدواجن لأنه إذا تم تقليل استهلاك الأعلاف مع ثبات معامل التحويل سيؤدى ذلك الى انخفاض الأسعار، على سبيل المثال الفرخة 2 كيلو تستهلك 4 كيلو علف وإذا تم استهلاك 3 كيلو علف للفرخة الواحدة زنة 2 كيلو فإن ذلك يعني تراجعا كبيرا فى الأسعار.

 

سلالة دواجن مصرية جديدة 

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية بالتنمية المستدامة للثروة الداجنة.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، خلال تصريحات له أن: "معهد بحوث الإنتاج الحيواني والعلماء في مركز البحوث الزراعية استنبطوا 14 نوعا جديدا من سلالات الدواجن المتأقلمة مع الظروف والمناخات البيئية المصرية".

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إلى أن هذه السلالات تتميز بإنتاج البيض واللحوم وتناسب المرأة والأسرة الريفية وتوزع على قرى ومحافظات الجمهورية، موضحا أن هناك اهتماما من الدولة بملف الأعلاف.

وأوضح الدكتور طارق سليمان أن الاستنباط عبارة عن نواتج تهجين وخلط ما بين سلالات عالمية عالية الإنتاجية وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف والمناخ ودرجات الحرارة، ودورة تثمينها 50 يوما فقط وهي مقاومة للأمراض.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار كرتونة البيض الثروة الداجنة بالغرفة التجارية الثروة الداجنة الدواجن المحلية السلاله الجديده الغرفة التجارية بالقاهرة

الأكثر قراءة

مجلس الإسماعيلي يقرر الرحيل رسميًا

وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك ويحق له خوض الانتخابات المقبلة

وزير الرياضة: بغدودة مفيهوش الرمق وظاهرة هروب اللاعبين مش هتنتهي

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

على رأسهم نجم ليفربول.. احتفالات دمرت لاعبين وتسببت بإيقافهم، هل يصبح أفشة الضحية؟

الفنان أحمد إبراهيم يتحدث من داخل المستشفى بعد إصابته بشلل نصفي (فيديو)

أخبار الفن اليوم: عودة شمس البارودي للأضواء من جديد.. وقائمة الفائزين في الدورة 76 لمهرجان كان

أسعار الذهب اليوم، 25 جنيها تراجعا في سعر الجرام الواحد بختام التعاملات

Advertisements

منوعات

المزيد

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

حقيقة إنقاذ سوري في تركيا من تحت الأنقاض بعد 3 شهور على الزلزال المدمر

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصرصار في المنام وعلاقته بالأعداء والإصابة بالحسد

باحث بهيئة كبار العلماء: غياب الرحمة سبب المشكلات في المجتمعات

الأوقاف تفتتح 8 مساجد الجمعة القادم

المزيد
الجريدة الرسمية