فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

بعد الإعلان عن إنتاج سلالة جديدة من الدواجن تأكل كميات قليلة من الأعلاف الفترة المقبلة يتساءل الجميع عن مدى تأثير هذه السلالة على الأسعار المحلية للدواجن وهل يمكن أن تتراجع الأسعار الفترة المقبلة سواء فيما يخص الأعلاف التى وصلت إلى مستويات قياسية أو فيما يتعلق بالدواجن كمنتج نهائى.

وشهدت صناعة الدواجن الفترة الأخيرة أزمات عديدة من بينها ارتفاعات أسعار الأعلاف والذرة والصويا ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة الأمر الذي دفع أسعار المنتجات النهائية من الدواجن إلى الصعود فى الأسواق والمزارع.

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وبعد أن كانت اسعار الدواجن تسجل 25 جنيها للكيلو كأقصى سعر فى المزارع ارتفعت أسعارها ووصلت إلى 70 جنيها للكيلو مع زيادة تكاليف الانتاج ووصلت إلى المستهلكين بأسعار تصل إلى 75 جنيها و80 جنيها فى عدد من المناطق وذلك فى عز الازمة قبل أن تهدأ الأسعار قليلا وتتراجع إلى مستويات اقل حيث يسجل سعر كيلو الدواجن اليوم فى المزارع 63 جنيها و65 جنيها وتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها.

وحول إمكانية تراجع الاسعار مع التوسع فى السلالة الجديدة فقد كشفت شعبة الثروة الداجنة عن أن صناعة الدواجن المحلية عانت من أزمات الأعلاف والتغذية للدواجن.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان تأثير ذلك على أسعار الدواجن لأنه اذا تم تقليل استهلاك الأعلاف مع ثبات معامل التحويل سيؤدى الى انخفاض الاسعار بالفعل على سبيل المثال الفرخة 2 كيلو تستهلك 4 كيلو علف وإذا تم استهلاك 3 كيلو علف للفرخة الواحدة زنة 2 كيلو فإن ذلك يعني تراجعا كبيرا فى الاسعار.

سلالة دواجن مصرية جديدة

وكشف الدكتور الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني في مصر، تفاصيل إنتاج سلالة دواجن مصرية جديدة.

وقال الشافعي في تصريحات له، “نمتلك 14 سلالة سابقة أبرزها الفيوم الدندراوي والجميزة”، مضيفا: "السلالة الجديدة من الدواجن تسمى "طنطا 1" ويتم إنتاجها في محطة الجميزة الشهيرة ضمن مجموعة سلالات تم إنتاجها سابقًا، وتعود لجدود الأمهات (تثمين).

وأشار إلى أن السلالات القديمة من الدواجن تستهلك 4 كيلو علف لكل كيلو لحم؛ إلا أن سلالة" طنطا 1" تستهلك 1.9 كيلو علف لكل كيلو أي أقل من المنتصف، مؤكدًا أنها سلالة مبشرة للغاية وأقل في التكلفة من الأجنبية على الرغم من أن السلالات المستوردة تستهلك 1.6 كيلو علف لكل كيلو لحم.

وذلك لسببين: "على الرغم من الأجنبي أقل في استهلاك الأعلاف إلا أن المستورد يحتاج إلى نظام تبريد وحماية قوي للغاية وهو مكلف على المربي؛ إلا أن السلالة الجديدة لا تحتاج لهذه التكليف لأنها محلية وتألف درجات الحرارة المرتفعة، ودورة تثمينها 50 يوما فقط مقارنة بالمستورد التي تحتاج إلى 65 يوما كحد أدنى مما يتيح زيادة عدد الدورات في العام الواحد".