فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

قالت وزارة الزراعة الفرنسية إنها تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور في الخريف المقبل بعد أن أظهرت سلسلة من التجارب على تحصين البط “فاعلية مرضية”.

إنفلونزا الطيور

واجتاحت سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور مزارع الدواجن حول العالم مما أدى للتخلص مما يزيد على 200 مليون طائر على مدى 18 شهرا.

وفرنسا من أكثر الدول المتضررة في الاتحاد الأوروبي وتشهد عودة قوية لموجات التفشي منذ بداية الشهر الجاري في جنوب غرب البلاد وبالذات بين البط.

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لقاح إنفلونزا الطيور

وطلبت فرنسا 80 مليون جرعة لقاح الشهر الماضي لكن الطلبية تنتظر التأكيد بناء على الاختبارات النهائية التي ستجريها الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية (إيه.إن.إس.إي.إس).

وكتبت وزارة الزراعة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت “تلك النتائج الإيجابية قدمت ضمانات كافية لإطلاق حملة تحصين في وقت قريب ربما يكون خريف 2023”.

وبدأت الحكومات، التي عادة ما كانت تتجنب استخدام اللقاحات في مزارع الدواجن بسبب ما قد يترتب عليها من قيود تجارية، تبحث بشكل متزايد استخدامها لكبح انتشار الفيروس وتجنب انتقاله بين البشر.