التضامن: تدريب 25 ألف سيدة بالصعيد على إدارة المشروعات متناهية الصغر

قال أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إن وزارة التضامن ستعمل حاليا علي تدريب 25 ألف سيدة بالصعيد لمساعدتهن في كيفية إدارة المشروعات متناهيه الصغر مع تقديم قروض لعشر آلاف سيدة لبدء المشروعات الخاصة بتحسين الدخل.

تمكين المرأة اقتصاديا في الصعيد

وأكد أديب أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، يعتبر استكمال لجهود التضامن في قطاع التمكين الاقتصادي ولتنفيذ محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بفروع المؤسسة بمحافظات الصعيد وتنفيذا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بقرى الصعيد وتمكين المرأة اقتصاديا هناك.

-إعلانات-

ووفقا للمصادر يستهدف البرنامج خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهى نحو 1580 قرية، تابعة لـ52 مركزًا، فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.

وأضافت المصادر بأن هناك 3 تحديات تقدمت الحكومة بشأنها بتشريعات للبرلمان، وهي تشريعات بحاجة إلى إقرارها فى أسرع وقت، وتتبلور هذه التحديات فى زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدى عمالة الأطفال، والتحدى الثالث هو التسرب من التعليم.

ويسعى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.



تمكين نسائي

ولضبط زيادة المواليد تسعى الحكومة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعى المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

كما سيتم خلال الفترة المقبلة التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأى وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلى بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.