الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

التضامن: مليار جنيه لـ350 مشروعا لصالح الأسر الأولي بالرعاية في الصعيد

بروتوكول وزارة التضامن
بروتوكول وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسس، فيتو

قال اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي إن التضامن تنفق مليار و300 ألف جنيه علي أكثر من 350 مشروعا في الصعيد لصالح الأسر الأولي بالرعاية من خلال المشروعات متناهية الصغر. 

مشروعات متناهية الصغر في الصعيد 

وأكد حمودة علي ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لأنها تمثل نقطة نهوض متقدمة في بعض الدول المتقدمة حاليا، وتعتبر خير مثال علي النمو والإقتصادي، علاوة علي الاهتمام بتمكين المرأة  في الصعيد وتدريبها لإدارة تلك المشروعات الصغيرة، مع تقديم قروض مساعدة لهن وذلك من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ووزراة التضامن الاجتماعي. 

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التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 

جاء ذلك خلال  توقيع بروتوكول  التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وذلك لتنفيذ محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بفروع المؤسسة بمحافظات" المنيا- الأقصر - قنا"، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن والمعنيه بالملف الاقتصادي وأشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لملف التمكين الاقتصادي. 

توجيهات رئاسية

والجدير بالذكر أنه فى فبراير الماضى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بأن تبدأ فى تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالى الجارى، وهو بالفعل ما حدث، حيث عملت الحكومة على تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج.


ووفقا للمصادر يستهدف البرنامج خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهى نحو 1580 قرية، تابعة لـ52 مركزًا، فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.

وأضافت المصادر بأن هناك 3 تحديات تقدمت الحكومة بشأنها بتشريعات للبرلمان، وهى تشريعات بحاجة إلى إقرارها فى أسرع وقت، وتتبلور هذه التحديات فى زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدى عمالة الأطفال، والتحدى الثالث هو التسرب من التعليم.

ويسعى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.


تمكين نسائي

ولضبط زيادة المواليد تسعى الحكومة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعى المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

كما سيتم خلال الفترة المقبلة التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأى وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلى بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.

 

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