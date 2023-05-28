الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، الأهلي يتنازل عن دعواه بحل لجنة الانضباط.. حجز استئناف سلمى الشيمي على حكم حبسها

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

حجز استئناف سلمي الشيمي علي حكم حبسها لجلسة 25 يونيو

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنوده، الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي على حكم بحبسها عامين بتهمة بث فيديوهات إباحية لجلسة ٢٥ يونيو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبسها.

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جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة قاتل زوجة نجله بالشرقية للمرافعة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية منذ قليل محاكمة المتهم بقتل زوجة نجله بدائرة مركز شرطة كفر صقرلوجود خلافات بينهما لجلسة 25 يونيو المقبل للمرافعة.

مجلس الدولة يوضح شروط وإجراءات تعيين المندوبين الجدد

هنأت إدارة مجلس الدولة المندوبين المُساعدين من دفعة ٢٠٢٠ المُعينين بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

الأهلي يتنازل عن دعواه بحل لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم ويترك الخصومة

 

تقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي،  بطلب لمحكمة القضاء الإدارى، بترك الخصومة والتنازل عن دعواه المطالبة بحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

انقضاء دعوى النفقة المقامة من الفنانة زينة ضد أحمد عز

قضت محكمة أسرة مدينة نصر بانقضاء دعوى الدفع أو الحبس المقامة من  الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه لسداد الفنان مليون و761 ألف جنيه للممثلة زينة.

مقتل عامل نظافة على يد زميله بسبب أولوية جمع القمامة بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عامل نظافة قتل زميله بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة بمنطقة المرج.
 

لليوم الثاني البحث عن 3 شباب من أسرة واحدة غرقوا في جمصة

تستمر أعمال البحث عن 3 شباب من قرية زيدان بمركز الحامول بكفر الشيخ، غرقوا في جمصة، لليوم  الثاني على التوالي، وتجرى أعمال البحث من مدينة جمصة لبورسعيد في مياه البحر المتوسط.

  كما تواصل  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، لليوم الثاني على التوالي، لاستخراجهم، كما تواصلت الاتصالات من النائب محمد زكي والنائب محمد فوزي الرفاعي، عضوي مجلس النواب، بكافة الجهات المعنية، لمواصلة البحث عن جثامين الشباب الثلاثة.

 

حريق على شريط السكك الحديدية فى مغاغة بالمنيا (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على  حريق  نشب بنخيل وحشائش وهيش، شمال محطة سكك حديد مغاغة في المنيا.

بعد الحكم على الجناة، القصة الكاملة لإنهاء حياة بقال بالشرقية بسبب علاقة آثمة

 أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشارعبد الباسط إمبابي، اليوم الأحد، الستارعلى قضية مقتل رجل أربعيني بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمعاقبة 6 متهمين بينهم ربة منزل بالسجن المؤبد.

 

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