لليوم الثاني البحث عن 3 شباب من أسرة واحدة غرقوا في جمصة

تستمر أعمال البحث عن 3 شباب من قرية زيدان بمركز الحامول بكفر الشيخ، غرقوا في جمصة، لليوم الثاني على التوالي، وتجرى أعمال البحث من مدينة جمصة لبورسعيد في مياه البحر المتوسط، كما تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، لليوم الثاني على التوالي، لاستخراجهم، كما تواصلت الاتصالات من النائب محمد زكي والنائب محمد فوزي الرفاعي، عضوي مجلس النواب، بكافة الجهات المعنية، لمواصلة البحث عن جثامين الشباب الثلاثة.

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والغرقى رحمهم الله شقيقين وابن عمهما، وهم أحمد مصطفى اللبان (21 سنة)، وعادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

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