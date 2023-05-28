الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

حريق على شريط السكك الحديدية فى مغاغة بالمنيا (صور)

جانب من الحريق, فيتو
جانب من الحريق, فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على  حريق  نشب بنخيل وحشائش وهيش، شمال محطة سكك حديد مغاغة في المنيا.


تلقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة  المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بهيش وحشائش ونخيل، علي الجانب الشرقي لخطوط السكك الحديدية، شمال محطة سكك حديد مدينة مغاغة.


انتقل فريق الحماية المدنية، الي موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق مجاورة وقد أسفر الحريق عن  التهام عدد من النخيل، وبعض الفلنكات الخشبية دون أضرار بشرية.
تحرر محضر بالواقعة وجار التعرف علي أسباب الحريق وحصر التلفيات.
 

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مديرية الأمن حوادث السكة الحديد اخبار المنيا محافظة المنيا

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