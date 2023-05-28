حريق على شريط السكك الحديدية فى مغاغة بالمنيا (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بنخيل وحشائش وهيش، شمال محطة سكك حديد مغاغة في المنيا.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بهيش وحشائش ونخيل، علي الجانب الشرقي لخطوط السكك الحديدية، شمال محطة سكك حديد مدينة مغاغة.
انتقل فريق الحماية المدنية، الي موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق مجاورة وقد أسفر الحريق عن التهام عدد من النخيل، وبعض الفلنكات الخشبية دون أضرار بشرية.
تحرر محضر بالواقعة وجار التعرف علي أسباب الحريق وحصر التلفيات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.