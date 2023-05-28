حجز استئناف سلمي الشيمي علي حكم حبسها لجلسة 25 يونيو

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنوده، الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي على حكم بحبسها عامين بتهمة بث فيديوهات إباحية لجلسة ٢٥ يونيو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبسها.

وحضرت عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي من محبسها إلي المحكمه مرتدية عباءة سوداء وكمامة سوداء مثل الجلسة الماضية.





كانت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، قضت بمعاقبة "الشيمي" بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو اباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.



ووفقا لأوراق القضية،رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، إنشاء إحدى الفتيات حساب الكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات "إنستجرام - تيك توك – يوتيوب" عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.



وكشفت تحريات أجهزة الأمن ان مقاطع الفيديو،تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.



وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية " فودافون كاش" أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.



وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عامًا، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات "دبي".



وجرى ترحيل "الشيمي" من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، نظرًا لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالتها إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم قبل أن تستأنف المتهمة.

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