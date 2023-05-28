الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

اليوم، استئناف دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى قاعة محكمة

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من خالد فؤاد علام، المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.


قرار رئيس مجلس الدولة 

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائيًا أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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كان رئيس مجلس الدولة قد قرر في وقت سابق سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي بمقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.

 

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