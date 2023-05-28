الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

بعد الحكم على الجناة، القصة الكاملة لإنهاء حياة بقال بالشرقية بسبب علاقة آثمة

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

 أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشارعبد الباسط إمبابي، اليوم الأحد، الستارعلى قضية مقتل رجل أربعيني بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمعاقبة 6 متهمين بينهم ربة منزل بالسجن المؤبد.

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تفاصيل القضية


ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2022 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثورعلى شخص يدعى"أ.م.ع"43 عاما (بقال) مقيم بنطاق مركز منيا القمح جثة هامدة بجوار مقابر شبراالعنب وذلك إثر إصابته بطلق ناري.

وبانتقال ضباط المركز إلى محل الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص بينهم سيدة وهم كلا من:“ي.س.إ” و"ورضا.ف.أ"و"هيثم.ح.ع"و"تامر.س.ع:، وأحمد.ف.ع"، و"وليد.س.م" بينهم اثنين مقيمين بدائر مركز منيا القمح وباقي المتهمين مقيمين محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظتي الشرقية والقليوبية من ضبط المتهمين جميعا وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بوجود علاقة محرمة بينها وبين المجني عليه (البقال) وأنه قد قام بتصوير مقاطع لها وهددها بها فما كان منها إلا أن اتفقت مع باقي المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ من المال إذ ترصدوا تحركات المجني عليه وعقب وصوله إلى محل الواقعة مستقلا دراجة بخارية أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته علي الفور.

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 وتمكن الجناة من الاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول وتحررمحضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.
 

عقوبة القتل العمد 
 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

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