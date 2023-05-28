الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

سماع مرافعة دفاع المتهم والنيابة في ثالث جلسات محاكمة قاتل زوجة نجله بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

تبدأ محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية، بعد قليل، نظرثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجة نجله بدائرة مركز شرطة كفرصقرلوجود خلافات بينهما وسط انتشار أمني مكثف.

جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهمين بقتل شاب في الشرقية

وفتحت هيئة المحكمة برئاسة المستشارسامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة الباب للاستماع لمرافعة دفاع المتهم والنيابة العامة.

تفاصيل القضية

وترجع أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الماضي، حيث تلقى اللواء محمد صلاح، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول سيدة تدعي “سارة. و.م” 22 عاما، مصابة بنزيف بالمخ وكسور متعددة بالرأس وأنها توفيت فور وصولها ويشتبه في وفاتها جنائيا.

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بالانتقال للأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة حماها ويعمل عامل زراعي ومقيم كفرصقر لوجود خلافات متكررة بينهما وأنه استغل وجودها بمفردها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وعاجلها بعدة ضربات بشومة على رأسها أودت بحياتها.

بضبطه جرى إحالته للنيابة التي وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

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