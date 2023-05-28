الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

مجلس الدولة يوضح شروط وإجراءات تعيين المندوبين الجدد

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

هنأت إدارة مجلس الدولة المندوبين المُساعدين من دفعة ٢٠٢٠ المُعينين بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

تعيينات مجلس الدولة


وأوضحت وحدة تعينات الاعضاء بمجلس الدولة، في إعلان لها،  أن يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، مثل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التالي:


٥ صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء سادة، و٣ صور من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الذمة المالية من البريد، وتقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، وأصل شهادة بالموقف من التجنيد.

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كما حددت الوحدة، مواعيد تقديم تلك الأوراق، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا.

 


كان قد صدر قرار جمهوري بتعيين دفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.
 

قانون مجلس الدولة


ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلي موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه، قرر وزير العدل في المادة الأولي تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020.

 

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مجلس الدولة تعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة سجب ملفات مندوب مساعد بمجلس الدولة بتعيين 364 مندوبا مساعدا مندوب مساعد بقضايا الدولة

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