الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: تنظيم دورات تدريبية لرفع تنافسية الشركات المصرية 

أكدت لمياء مليجي، مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أن الوكالة نجحت بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، في تنظيم الكثير من الدورات التدريبية لرفع تنافسية الشركات المصرية في الخارج، متوقعة تجديد التعاون بين الطرفين في الفترة المقبلة، لاسيما بعد تحقيق الكثير من النجاحات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الندوة التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في نيروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، تحت عنوان "فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية إلى كينيا"، شارك فيها نخبة من المتخصصين وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

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وأكدت مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي على دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لخطط المجلس التصديرى للصناعات الغذائية نحو التوجه إلى السوق الأفريقي

واشارت إلى أن دور الوكالة في هذا الأمر تكميلي لدور المجلس الذى يخطو بخطوات منتظمة نحو الانفتاح الاقتصادي على مختلف أسواق القارة السمراء في إطار رؤية القيادة السياسية المصرية، لافتة إلى أن مشروع Africa Help Desk – FABI، هو مشروع إقليمي على مستوى يضم 9 دول افريقية.

قطاع الصناعات الغذائية

وطبقا لتصريحات وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير اكد إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع لا سيما نتيجة التقدم التكنولوجي والتطبيقات الصناعية الحديثة مما يمهد لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الفرص التصديرية وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة

ولفت إلى الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في قطاع الصناعات الغذائية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.