التشكيل المتوقع لقمة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

يحل فريق ميلان ضيفا على نظيره يوفنتوس، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

التنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا

ويتنافس يوفنتوس ونظيره ميلان على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يكفي ميلان التعادل لحسم التأهل رسميا، بينما يحتاج السيدة العجوز للفوز للحفاظ على آماله حتى الجولة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس وميلان في مباراة اليوم، كالآتي:

-إعلانات-

تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو.

الوسط: كوستيتش - رابيو - لوكاتيلي - كوادرادو.

الهجوم: كييزا - مويس كين - دي ماريا.

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: ثيو هيرناديز - توموري - ثياو - كالابريا.

الوسط: كرونيتش - تونالي - دياز.

الهجوم: لياو - جيرو - ميسياس.

يوفنتوس يجدد عقد حارسه

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تمديد عقد حارس مرماه كارلو بنسوليو، ليستمر مع البيانكونيري حتى عام 2025.

وأكد يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، إن بنسوليو جدد عقده وسيظل مرتبطا بألوان السيدة العجوز لمدة عامين آخرين حتى 2025.

مسيرة بنسوليو مع يوفنتوس

وكان كارلو بنسوليو صاحب الـ33 عاما، يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2023، لكن تم تمديده حتى 2025.

ولعب كارلو بنسوليو 5 مباريات فقط بقميص يوفنتوس وكانت جميعها في بطولة الدوري الإيطالي بمجموع دقائق بلغ 201 دقيقة.

يشار إلى أن بنسوليو صاحب الـ33 عاما هو الحارس الثالث بالسيدة العجوز بعد الأساسي فويتشيك تشيزني، وبديله ماتيا بيرين.

يوفنتوس، فيتو

نجم يوفنتوس مطلوب في بايرن ميونخ

ويرغب توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونخ، لتدعيم خط وسط فريقه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إتمام الاتفاق مع كونراد لايمر نجم لايبزيج.

وعلى الرغم من امتلاك بايرن ميونخ لوفرة في الخيارات بوسط الملعب، إلا أن صحيفة "بيلد" أفادت برغبة توخيل في التعاقد مع أدريان رابيو من يوفنتوس.

ويعد الدولي الفرنسي الدولي رابيو أحد أبرز العناصر في يوفنتوس هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفا خلال 44 مباراة بكافة البطولات.

ويريد بايرن ميونخ استغلال وضع رابيو بنهاية الموسم، إذ سينتهي عقده مع النادي الإيطالي، ليصبح حرا في التوقيع لأي ناد آخر.

وسيكون على بايرن ميونخ تلبية مطالب رابيو وعائلته، في ظل رغبته في الحصول على أكثر من 7 ملايين يورو كراتب سنوي.

ويأتي ذلك في ظل امتلاك بايرن ميونخ للثنائي الألماني جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا، بالإضافة إلى ريان جرافنبيرش واقتراب وصول لايمر من لايبزيج.