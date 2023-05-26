الكشف عن موقف دياز من العودة لريال مدريد بعد تألقه مع ميلان

ريال مدريد، تحدث تقرير صحفي عن مصير إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، والمعار حاليا لصفوف ميلان الإيطالي حيث ارتبط اسم دياز بالعودة إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، رغم تمسكه بالبقاء في صفوف ميلان.

كما انتشرت أنباء عن دخول إبراهيم دياز، ضمن صفقة انتقال جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

موقف إبراهيم دياز

وقال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، على حسابه بموقع تويتر "لا تغييرات في خطط إبراهيم دياز، ولن يكون ضمن المحادثات النهائية بين ريال مدريد ودورتموند من أجل بيلينجهام".

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وأضاف "لن يكون ضمن صفقة بيلينجهام لريال مدريد.. إبراهيم دياز لم يكن أبدا ضمن خطط دورتموند لضمه".

وأتم "ميلان سيحاول التعاقد مع إبراهيم دياز بشكل نهائي من ريال مدريد، والمحادثات ستبدأ قريبا".

إدانة العنصرية ضد فينيسيوس

أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الإهانات العنصرية المروعة التي تلقاها لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، يوم الأحد الماضي خلال مواجهة فالنسيا.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي أكد فيه أنه شاهد تلك الإهانات التي وصفها بالمروعة مضيفا "بكل وضوح ندين العنصرية في جميع أنحاء العالم وأينما تحدث وبما في ذلك الرياضة، كما نشيد بأي جهد يسلط الضوء عليها ويحاربها".

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن السلطات الإسبانية اتخذت إجراءات وذلك بعد أن فتح مكتب المدعي العام بمقاطعة فالنسيا تحقيقا لتحديد إذا ما كانت الإهانات يمكن أن تشكل جريمة كراهية أم لا

وبالفعل تم إلقاء القبض على 3 من الشباب الإسبان ولا يزال التحقيق مفتوحا بتعاون نادي فالنسيا، والذي حدثت تلك الواقعة على ملعبه، في المباراة التي انتهت بفوز الخفافيش (1-0).

واتخذت رابطة الدوري الإسباني “رابطة الليجا” 4 قرارات في أزمة العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة فالنسيا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي أقيمت الأحد الماضي في بطولة الدوري الإسباني، أحداثا مؤسفة تعرض لها فينيسيوس على يد جماهير فالنسيا.

إلغاء البطاقة الحمراء لنجم ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن لجنة المسابقات قررت إلغاء البطاقة الحمراء التي تعرض لها فينيسيوس بعد الاطلاع على كافة المقاطع المصورة للمباراة،بعدما تبين عدم وجود أي خطأ على اللاعب البرازيلي، وبناء عليه تم رفع العقوبة، مما يمكنه من المشاركة ضد رايو فاليكانو بشكل طبيعي.



إيقاف حكم ريال مدريد وفالنسيا

وأعلنت لجنة التحكيم الإسبانية، استبعاد الحكم إيجناسيو إيجليسياس فيانويفا الذي أدار مباراة فالنسيا وريال مدريد، لمدة مباراتين.

وجاء هذا القرار نتيجة إشهار بطاقة حمراء لفينيسيوس، رغم تعرض اللاعب للإساءة ولكنه أصدر قرارا خاطئا، أسهم في اشتعال الأجواء.



عقوبة قاسية على فالنسيا والجماهير

كما قررت رابطة الليجا، معاقبة نادي فالنسيا بإغلاق مدرج ماريو كمبس في ملعب "مستايا" والذي صدرت منه الشتائم العنصرية ضد فينيسيوس وتغريم فالنسيا 45 ألف يورو، ويمكن الاستئناف على القرار خلال 10 أيام من تاريخ الحكم.