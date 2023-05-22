محكمة الاستئناف الإيطالية تخصم 10 نقاط من يوفنتوس في الدوري الإيطالي

أصدرت محكمة الاستئناف الإيطالية قرارا بخصم 10 نقاط من نادي يوفنتوس وذلك بسبب فضيحة مالية وهذا ما كشفت عنه صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن القرار سيبدأ بالتنفيذ.

وبهذا الخصم يهبط اليوفنتوس إلي المركز السابع برصيد 59 نقطة بعدما كان متواجد في المركز الثاني خلف نابولي برصيد 69 ومن المحتمل عدم وصول الفريق للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

إشبيلية يفوز على يوفنتوس

وفاز إشبيلية على يوفنتوس، 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي ليتأهل إشبيلية لمواجهة روما في نهائي البطولة.

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وكانت مباراة إشبيلية ويوفنتوس اتجهت للأشواط الإضافية لحسم المتأهل لنهائي الدوري الأوروبي 2023 بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي 1-1 بنفس نتيجة مباراة الذهاب.

وحسم إشبيلية تأهله لنهائي الدوري الأوروبي 2023 بالفوز على يوفنتوس 3-2 بمجموع اللقاءين.

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول في الشوط الثاني عن طريق دوشان فلاهوفيتش بالدقيقة 65 ثم تعادل سوسو بالدقيقة 71، ونجح إيريك لاميلا في إحراز هدف التقدم والفوز لفريق إشبيلية بالدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول.

وحصل ماركوس أكونيا علي الكارت الأحمر في الدقيقة 115 من عمر المباراة ليخوض إشبيلية آخر 5 دقائق من الشوط الثاني الإضافي بعشرة لاعبين أمام يوفنتوس.

تشكيل إشبيلية ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، بادي، جوديلي، أكونيا.

خط الوسط: فرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، أوليفر توريس، براين جيل.

وفي الهجوم: يوسف النصيري.

تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جيلسون بريمر، جاتي، دانيلو.

خط الوسط: خوان كوادرادو، رابيو، لوكاتيلي، فاجيولي، صامويل إيلينج.

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وفي الهجوم: مويس كين، أنخيل دي ماريا.

تصريحات أليجري مدرب يوفنتوس

وأكد المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، أن المباراة أمام إشبيلية الإسباني في عقر داره في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، مهمة للغاية.

وشدد على أن "الجميع يرغب في بلوغ النهائي"، ولهذا هناك "حافز بين الشباب، لكن يجب إدراك مدى صعوبة المهمة".

وأضاف: "أتمنى أن يهديني الشباب تذكرة الذهاب إلى بودابست، المدينة التي لم أزرها مطلقًا".

وتابع: "يجب أن نصل للنهائي، وتعزيز مركزنا في وصافة الدوري. سنقف على الجوانب التي يجب تغييرها مع نهاية الموسم".

كما أكد مدرب "السيدة العجوز" أن "جميع اللاعبين الذين سافروا لعاصمة إقليم الأندلس جاهزين".

وأشار إلى "أهمية اللاعبين الأساسيين، ولكن أيضًا من هم في مقاعد البدلاء" الذين "أظهروا قدرتهم على حسم الأمور أمام كريمونيزي وإشبيلية (في الذهاب)".

وأقر أليجري بأن "إشبيلية قدم مباراة جيدة للغاية في تورينو، لكن مباراة الغد ستكون مختلفة تمامًا".

وفسر: "لأنها قد تمتد إلى 120 دقيقة. أتطلع لرؤية شخصية الفريق أمام منافس يمتلك إمكانات فنية كبيرة".

تاريخ مواجهات يوفنتوس ضد إشبيلية

التقى يوفنتوس وإشبيلية في 5 مناسبات سابقة في أوروبا، 4 منها في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2015 و2016 و2016-2017، ولقاء في الدوري الأوروبي 2023.

وفاز يوفنتوس مرتين من المواجهات الأربع وتعادل في مواجهتين وخسر مباراة، بينما لم يتلق يوفنتوس الخسارة على أرضه حيث فاز في لقاء وتعادل في مباراتين.

ونجح إشبيلية في تحقيق الفوز في 6 مباريات من أصل 7 ضد الأندية الإيطالية في الدوري الأوروبي، حيث جاء كل فوز خلال مراحل خروج المغلوب، وشهدت آخر هذه المباريات فوزهم على إنتر ميلان في النهائي في موسم 2019-20.