الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

فوز فريقين بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الثاني والثالث بمسابقة هواوى العالمية بالصين

المسابقة، فيتو
المسابقة، فيتو

حصل فريقان من ممثلي أكاديمية هواوى بكلية الهندسة جامعة المنصورة الممثلين لمصر بالمسابقة العالمية على المركز الثاني والثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية بمدينة شين زين بدولة الصين للعام 2022-2023 والتي شارك بها 146 فريق من 36 دولة حول العالم. 

جانب من المسابقة، فيتو 


حيث حصل فريق على المركز الثالث على مستوى المسابقة العالمي في مجال Cloud حيث مثل الجامعة كلٍ من الطالب أمير محمد شتيه بكلية الهندسة والطالبة كريستينا حليم بكلية الحاسبات والمعلومات. وكذلك الحصول على المركز الثاني في مسار الشبكات من خلال الطالبة ياسمين رزق بكلية الهندسة.

-إعلانات-

 


وأكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة أن جامعة المنصورة تشجع المتميزين وتدعم المتفوقين. منذ حصول الفريقين الممثلين لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة على المراكز الأولى المؤهلة الي المسابقة النهائية بمدينة شين زين بالصين ولقاء الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة بمديرة الأكاديمية والطلاب من كليتي الهندسة والحاسبات والجميع عقد العزم على الاستمرار في التميز ورفع شعار جامعة المنصورة في كل مكان. 

المسابقة، فيتو


وأشار أن أكاديمية هواوي بكلية الهندسة هي أحدث كيان تدريبي بالكلية والتي خطت خطوات كبيرة من خلال مديرة الأكاديمية بالكلية الدكتورة عبير توكل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والتي تقدم الدعم الكبير للمتدربين لتحقيق رؤية الجامعة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم وتدعم الإبداع والابتكار كأحد المحاور الهامة بالاستراتيجية وسفير الأكاديمية بكلية الهندسة المهندس أمير شتيه.


والجدير بالذكر أنه في 2 إبريل 2023 حصل فريق أكاديمية كلية الهندسة جامعة المنصورة المكون من الطالب أمير محمد شتيه -كلية الهندسة جامعة المنصورة، والطالبة كريستينا ماهر حليم الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات وطالب ثالث من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ علي المركز الأول على مستوى مصر والثاني على مستوى أفريقيا ليكون الفريق أحد ثلاثة فرق تمثل أفريقيا في دولة الصين في المسابقة النهائية لتخصص Cloud.

المسابقة، فيتو

 كما شاركت الطالبة ياسمين رزق الطالبة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة في تخصص الشبكات.


جامعة المنصورة كيان من المتميزين مستمر في العطاء من خلال طلاب مبدعين وأساتذة مخلصين وكيانات لا تقف عند حد معين من النجاح. الجميع متشوق لبذل الجهد والعطاء لرفعة هذا الكيان ودعم الوطن في رحلة البناء والتطوير.

أمين عام جامعة المنصورة الجديدة يتفقد اختبارات المرشحين لشغل الوظائف الإدارية بالجامعة

رئيس جامعة العريش يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحاسبات والمعلومات المركز الثاني المركز الثالث الطالبة ياسمين تكنولوجيا الاتصالات هواوي العالمية كلية الهندسة جامعة المنصورة كيان كلية الحاسبات والمعلومات مسابقة هواوي العالمية

مواد متعلقة

أمين عام جامعة المنصورة الجديدة يتفقد اختبارات المرشحين لشغل الوظائف الإدارية بالجامعة

رئيس جامعة العريش يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية

رعاية الشباب تصنع فرحة بين طلاب جامعة مطروح بالكوميكات الجميلة والشوكولاتة (صور)

جامعة الوادى الجديد تستقبل 22 طالبا من الهند للدراسة بكلية الطب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

جمال شعبان يحذر النساء من الحموضة وألم الكتف: تنذر بأمر خطير

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

لا تمس المواطن البسيط، هيئات الأحزاب بالبرلمان توافق على الرسوم والضرائب الجديدة

موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

النطق بالحكم على البلوجر لوشا في إعادة محاكمته بتهمة خطف طفل بعد قليل

البيئة تحذر فئات محددة من الخروج اليوم وتكشف موعد تحسن جودة الهواء

Advertisements

منوعات

المزيد

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بتخطي الأزمات وسداد الديون

الإفتاء توضح حكم الشرع في قبول الهدية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية