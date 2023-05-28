فوز فريقين بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الثاني والثالث بمسابقة هواوى العالمية بالصين

حصل فريقان من ممثلي أكاديمية هواوى بكلية الهندسة جامعة المنصورة الممثلين لمصر بالمسابقة العالمية على المركز الثاني والثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية بمدينة شين زين بدولة الصين للعام 2022-2023 والتي شارك بها 146 فريق من 36 دولة حول العالم.

جانب من المسابقة، فيتو



حيث حصل فريق على المركز الثالث على مستوى المسابقة العالمي في مجال Cloud حيث مثل الجامعة كلٍ من الطالب أمير محمد شتيه بكلية الهندسة والطالبة كريستينا حليم بكلية الحاسبات والمعلومات. وكذلك الحصول على المركز الثاني في مسار الشبكات من خلال الطالبة ياسمين رزق بكلية الهندسة.

-إعلانات-



وأكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة أن جامعة المنصورة تشجع المتميزين وتدعم المتفوقين. منذ حصول الفريقين الممثلين لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة على المراكز الأولى المؤهلة الي المسابقة النهائية بمدينة شين زين بالصين ولقاء الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة بمديرة الأكاديمية والطلاب من كليتي الهندسة والحاسبات والجميع عقد العزم على الاستمرار في التميز ورفع شعار جامعة المنصورة في كل مكان.

المسابقة، فيتو



وأشار أن أكاديمية هواوي بكلية الهندسة هي أحدث كيان تدريبي بالكلية والتي خطت خطوات كبيرة من خلال مديرة الأكاديمية بالكلية الدكتورة عبير توكل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والتي تقدم الدعم الكبير للمتدربين لتحقيق رؤية الجامعة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم وتدعم الإبداع والابتكار كأحد المحاور الهامة بالاستراتيجية وسفير الأكاديمية بكلية الهندسة المهندس أمير شتيه.



والجدير بالذكر أنه في 2 إبريل 2023 حصل فريق أكاديمية كلية الهندسة جامعة المنصورة المكون من الطالب أمير محمد شتيه -كلية الهندسة جامعة المنصورة، والطالبة كريستينا ماهر حليم الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات وطالب ثالث من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ علي المركز الأول على مستوى مصر والثاني على مستوى أفريقيا ليكون الفريق أحد ثلاثة فرق تمثل أفريقيا في دولة الصين في المسابقة النهائية لتخصص Cloud.

المسابقة، فيتو

كما شاركت الطالبة ياسمين رزق الطالبة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة في تخصص الشبكات.



جامعة المنصورة كيان من المتميزين مستمر في العطاء من خلال طلاب مبدعين وأساتذة مخلصين وكيانات لا تقف عند حد معين من النجاح. الجميع متشوق لبذل الجهد والعطاء لرفعة هذا الكيان ودعم الوطن في رحلة البناء والتطوير.