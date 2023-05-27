السبت 27 مايو 2023
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محافظات

رئيس جامعة العريش يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

انطلقت اليوم السبت بجامعة العريش بمحافظة شمال سيناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بنسبة 100% للمقرارات في معظم الكليات. 
جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، ومتابعة الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعات عمداء الكليات.
 

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن الجامعة وفرت كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب مشيرًا إلى نجاح تطبيق الاختبارات الالكترونية لمعظم كليات الجامعة.

وأدى اليوم طلاب كليات التربية والتربية الرياضية والعلوم والاداب وكلية الاستزارع المائي والمصايد البحرية وكلية الطب البيطري الامتحانات بنظام  الاختبارات الإلكترونية.
 

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وتابع الدكتور رئيس الجامعة خلال جولته سير الامتحانات، والمرور على اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، كما أشاد الطلاب بالاختبارات الإلكترونية ووصفوها بأنها تحقق الشفافية بنسبة 100%.
 

وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات، ووجه رئيس الجامعة الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.

 

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