أمين عام جامعة المنصورة الجديدة يتفقد اختبارات المرشحين لشغل الوظائف الإدارية بالجامعة
شهدت جامعة المنصورة الجديدة اختبارات المرشحين لشغل الوظائف الإدارية بالجامعة، وتفقد الأمين العام الاختبارات.
كلف الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأستاذ عبد الله جاد أمين عام الجامعة بتفقد ومتابعة اختبارات المرشحين لشغل الوظائف الإدارية بجامعة المنصورة الجديدة.
حيث قامت إدارة الجامعة بفحص المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع والتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها لما ذكر من أصحابها، وبعد فرز واستبعاد الأوراق غير المطابقة لشروط وضوابط الإعلان، تم التواصل على البريد الإلكتروني المسجل من قبل كل متقدم لتحديد المراحلة التالية التي استهلت اليوم باختبارات اللغة واختبارات مهارات الحاسب لمن لم يقدم شهادات بالمستوى المطلوب في إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ومن ثم تتبعها المقابلة الشخصية لمن ستنطبق عليهم الشروط ولمن سيجتاز الاختبارات المقررة.
وفي ذات السياق كلف الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تكليفات عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات.
وشدد علي متابعة اليوم الأول لانطلاق مارثون اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثاني لطلاب الفرقة الأولى، والثانية لكليات الجامعة.
وتأكد رئيس الجامعة من خلال التقرير اليومي، من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تزامنا مع بداية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الإمتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتشديد على الفريق الطبى المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للأطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات
وتابع عمداء الكليات بتفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس واستاذ المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين.
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