الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري بعد تعادله مع مضيفه ستراسبورج بنتيجة (1-1)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة.

تقدم الفريق الباريسي بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 59، وأدرك كيفن جاميرو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، رفع سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة، لينهي الصراع مع ملاحقه لانس (81 نقطة) قبل جولة واحدة من انتهاء المسابقة.

أما فريق ستراسبورج بقى في المركز 15 برصيد 40 نقطة، لينجو من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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وأصبح بي إس جي بذلك أكثر الأندية الفرنسية تتويجا بالدوري الفرنسي برصيد 11 مرة، ليفض الشراكة مع سانت إيتيان، الذي حقق 10 ألقاب، آخرها في عام 1981.


عرض خرافي من الهلال السعودي لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن العرض المالي المقدم من قبل إدارة نادي الهلال للظفر بخدمات ميسي في الصيف القادم، حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزعيم سوف تقدم مبلغ "300 مليون يورو" كقيمة سنوية للاعب في عقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن هناك إمكانية أيضًا لزيادة القمية المالية للاعب من أجل حسم الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وميسي يمتلك العديد من العروض للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، لكن يبقى عرض الهلال الأبرز، خاصة مع ارتفاع قيمته المادية. 

ليونيل ميسي، فيتو 

برشلونة يرغب في إعادة ميسي

صرح لابورتا رئيس نادي برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخري إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقاما مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم. 

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