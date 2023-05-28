أخبار مصر، تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين، والقصة الكاملة لأزمة ممدوح عامر مع نقابة القراء

نشر قسم الأخبار بجريدة “فيتو” على مدار الساعات الماضية، العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين، وأبرزها:

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الرياح

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وتكون الظاهرة المؤثرة رمال مثارة وينخفض مستوى الرؤية إلى 4000 متر وتصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية.

رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء.

مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون رعدية على جنوب ووسط الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الصحة تحذر المواطنين بسبب التقلبات الجوية

وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح للمواطنين، في ظل التقلبات الجوية خاصة لمرضي حساسية الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة.

الأزهر الشريف يرد على مهاجمي مبادرة الصلاة على النبي

رد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر الشريف، على مهاجمي مبادرة الصلاة علي النبي بالمساجد عقب صلاة الجمعة أمس.

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وقال "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الجدل علي السوشيال ميديا من الصلاة علي النبي بالمساجد، من المضحكات المبكيات وجدل عقيم لا قيمة له".

منافذ وزارة الزراعة لبيع السلع

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن نسبة التخفيض على أسعار السلع المطروحة في معرض خير مزارعنا لأهالينا تصل إلى 40%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": لدينا 143 منفذا ثابتا و30 منفذا متنقلا لبيع السلع بأسعار مخفضة.



نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، يترقب طلاب وأولياء أمور الشهادة الابتدائية الأزهرية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد انتهاء الامتحانات المقررة على الطلاب يوم الخميس الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

الشيخ ممدوح عامر، حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ الأمس، بعد ظهور فيديو متداول لأحد أشهر القراء في مصر، وهو الشيخ ممدوح عامر، الملقب بفاكهة القراء، وهو يرقص ويغني للسيدة أم كلثوم في فرح شقيقه.

أزمة نقابة القراء وممدوح عامر

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء: "لم نعترض على إقامة الشيخ ممدوح عامر فرحا لشقيقه، ولو كان أرسل لي دعوة للحضور لحضرت الحفل، لكني فؤجئت باتصالات لا تنقطع بعد صلاة الجمعة تسألني عن فيديو الفرح، وبعدما شاهدته وجدته يرقص ويتمايل في الفرح".

ضبط "حشيش" في مكان حساس

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات منها قطعة حشيش داخل مكان حساس بجسده.

3 قرارات عاجلة من التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 3 قرارات مهمة وعاجلة بشأن واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة اليوم لطلاب الدبلومات الفنية داخل إحدى لجان محافظة قنا، بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي.

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية لشركة الكومي جروب

الكومي جروب، كشف مساهمون بشركة الكومي جروب عن معلومات جديدة حول نشاط الشركة وطريقة إدارتها التي أدت إلى انهيارها وتوقف صرف الأرباح للمساهمين منذ نهاية عام 2022.



حسابات خاوية

وقال المستثمرون - رفضوا ذكر أسمائهم – إن الشركة تمتلك حساب واحد لإيداع أموال المستثمرين وأرباح المشروعات، وأن هذا الحساب بعد مراجعة الوضع القانوني والمالي للشركة، يحتوي على مبلغ أقل من 100 ألف جنيه، بعد أن كانت حركة السحب والإيداع بالحساب، بعشرات الملايين من الجنيهات شهريا من أموال المساهمين في الشركة.

نصائح لتقوية التركيز لطلاب الثانوية

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال ماراثون الثانوية العامة التي تعد مرحلة مصيرية للطلاب للانتقال من المدرسة إلى الجامعة.

وفي ذات السياق، نصحت الدكتورة إيمان الريس، استشاري تربوي وتعليمي، جميع طلاب الثانوية العامة بالاعتماد على الطرق المطورة في تحسين الذكاء والذاكرة حيث يقوم الطالب بشرح الدرس أثناء تسجيله فيديو، وفي هذه الحالة يقوم بتنشيط جميع الحواس من سمع وبصر وشرح، والتي تؤدي للاحتفاظ بالمعلومة بشكل جيد، لافتة إلى أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم التحصيل في المذاكرة وهي فتح اكثر من مادة في وقت واحد وذلك خطأ يشتت التركيز.