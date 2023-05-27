الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

الشيخ ممدوح عامر، القصة الكاملة لأزمة فاكهة التلاوة مع نقابة القراء

الشيخ ممدوح عامر،
الشيخ ممدوح عامر، فيتو

الشيخ ممدوح عامر، حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ الأمس، بعد ظهور فيديو متداول لأحد أشهر القراء في مصر، وهو الشيخ ممدوح عامر، الملقب بفاكهة القراء، وهو يرقص ويغني للسيدة أم كلثوم في فرح شقيقه.

 

الفيديو المتداول على مواقع التواصل قسم المصريين لفريقين: الأول يدافع عن الشيخ عامر باعتبار أن ما حدث أمر طبيعي أن يشارك ويفرح في حفل زفاف شقيقه الأصغر، والبعض الآخر استنكر ما فعله الشيخ ممدوح عامر، حتى خرجت نقابة القراء عن صمتها صباح اليوم ببيان صحفي عبرت فيه عن رفضها لما ظهر من القارئ.


 

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نص بيان نقابة القراء للشيخ ممدوح عامر 

واستنكرت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.
 

وأضافت النقابة، في بيان لها: أنه كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه، والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.
 

وفي أول رد  من الشيخ القارئ ممدوح عامر، على بيان استنكار نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي له، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.


حقيقة غناء ممدوح عامر أغاني مهرجانات

قال الشيخ ممدوح في تصريحات إعلامية :"لم أغن أغاني مهرجانات في حفل زفاف شقيقي، والنقابة لم تتواصل معي حتى الآن لتقصي الحقيقة".
 

 

تهنئة مجلس نقابة القراء

 ولفت:"عدد من أعضاء مجلس نقابة القراء حضروا حفل شقيقي، وعدد آخر من باقي المجلس قاموا بتهنئتي تليفونيا".

 

غناء مصطفى إسماعيل لأم كلثوم

وأضاف ممدوح عامر:"انا مبحبش المهرجانات ومش ذوقي، فقط غنيت لأم كلثوم والشيخ مصطفى إسماعيل غنى لكوكب الشرق، وأكد لها أنه محب لصوتها".

 

وأكد"أنا شخص عادي وطبيعي، وأنا مش الشيخ ممدوح، أنا شاب فرفوش عندي 34 سنة بيحب يهزر، وبغض النظر إني بحب أفرح بس أخويا له حق عليا إني افرح معاه ".

 

اعتذار ممدوح عامر ومفاجأة عن عضوية نقابة القراء

وأكمل:"أعتذر للمتابعين والمحبين لو أخطأت، ولست عضوا في نقابة القراء، ولن اعتذر للنقابة لأنني لم ارتكب خطأ في قراءة القرآن، وكان من الواجب علي نقابة القراء التواصل معي قبل إصدار بيان استنكار علي احتفالي في حفل زفاف شقيقي".

 

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