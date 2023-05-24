عوائد 60 % وتوقف صرف الأرباح منذ 6 أشهر، مستثمرون بشركة الكومي يكشفون تفاصيل الأزمة

حاتم الكومي ما زال اسم رئيس مجلس إدارة “الكومي جروب” متصدرًا تريند مصر بعد التحقيق معه من قبل نيابة الأموال العامة اليوم الأربعاء، وكشفت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في موقف المجموعة.

وينتظر مئات المستثمرين المساهمين في الشركة قرارات النيابة بشأن المهندس حاتم الكومي خاصة بعد توجه مجموعة منهم اليوم إلى مقر النيابة العامة في محاولة لتنازل البعض عن البلاغات التي تقدموا بها تجاه الكومي وشركته بغرض الإفراج عنه واستصدار قرار من النائب العام بمنعه من السفر ومنحه فرصة لحل أزمة الشركة وخروجها من أزمتها الحالية.

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وكشف مستثمرون عن تفاصيل البلاغات التي تقدموا بها إلى نيابة الأموال العامة وطبيعة الاستثمار في الكومي جروب خلال السنوات الماضية.



أزمة شركة الكومي جروب

وقال عبد الرحمن.م - تحفظ على ذكر اسمه بالكامل- أحد المستثمرين الصغار في مشروعات الكومي جروب أنه قرر الاستثمار في مشروعات المجموعة بعد الانتشار الإعلامي الكبير لها والظهور المكثف للمهندس حاتم الكومي في وسائل إعلامية مختلفة للترويج لمشروعات شركاته، لافتا إلى أنه أجرى هو ومجموعة من المستثمرين جولة في مشروعات المجموعة بمنطقة أبو غالب في المنوفية وشاهدوا ضخامة المشروعات على الأرض وعجلة العمل المستمرة بها، وقرر بعدها إيداع أمواله في الاستثمار بأحواض إنتاج طحالب الاسبيرولينا والتي أكدت الشركة أن سعر الطن منها يصل إلى 300 ألف جنيه، ويحصل المستثمر على عائد شهري يبلغ 60% من قيمة بيع إنتاج حوض تربية الطحالب الواحد مقابل 40% للشركة نظير إدارة المشروع.

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المستثمرون في شركة الكومي جروب

وأكد عبد الرحمن أنه أودع أمواله لدى الكومي جروب في نوفمبر 2022 وهي نفس الفترة التي بدأت فيها المشكلات المالية داخل الشركة والتخلف عن سداد أرباح المستثمرين، ولم يحصد أي أرباح من الشركة، لافتا إلى أن الكومي جروب تشهد نموا في مشروعاتها منذ عام 2018 ولم تشهد أي أزمات خلال نفس الفترة لكن خلال الشهور الأخيرة بدأ يتردد أحاديث عن سوء إدارة من بعض قيادات الشركة وتجاوزات من بعض الموظفين ساهمت في تفاقم أزمة الشركة التي كانت بدأت مع فترة ارتفاع سعر الدولار، ونقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها، وهي تراكمات سارعت من تعثرها في سداد ارباح المستثمرين منذ نهاية العام الماضي.



موقف البلاغات ضد مجموعة الكومي

وتابع: الاستثمارات كانت في قطاعات مختلفة وهناك من أودعوا في الشركة مبالغ كبير وهناك أيضا مستثمرون صغار جمعوا مبالغ من أصدقائهم للمساهمة في أحد مشروعات الشركة سواء في مجال الطحالب أو إنتاج الماشية أو الاستزراع السمكي بواحة الجمبري التي بدأت المجموعة في إنشائها بمنطقة المغرة في مطروح"

وأردف: "المجموعة التي تقدمت بالبلاغ إلى الأموال العامة مستمرة على موقفها ولن تننازل حتى يتضح الأمر ونرى بوادر إيجابية من الشركة وممثليها لهيكلتها وعودة عجلة العمل مرة آخرى فيها خاصة بعد غلق مقرها بالتجمع الخامس، أو رد رؤوس الأموال للمستثمرين بأي وسيلة كانت، فهناك عدد من المستثمرين حصلوا على شيكات من الشركة بمستحقاتهم بمواعيد صرف لاحقة بعد تأخر ارباحهم لشهور"

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بلاغات ضد حاتم الكومي

وتقدم عبد الرحمن مع قرابة 100 مستثمر في مجموعة الكومي ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة قبل أيام اتهموا فيه الشركة بتوظيف الأموال والاستيلاء على أرباح المستثمرين، وهو بلاغ من ضمن عدة بلاغات آخرى تقدم بها المستثمرين وتحركت بناء عليها الجهات المعنية بوزارة الداخلية لضبط وأحضار المهندس حاتم الكومي الذي مثل للتحقيق اليوم الأربعاء.



اتهامات بسوء الإدارة

فيما وجه محمد محمود أحمد المستثمرين في مجموعة الكومي والمقيم بالخارج، أن سوء الإدارة الذي شهدته الشركة خلال الفترات الماضية كان سببا رئيسيا في تعثرها الكبير وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه المستثمرين، لافتًا إلى أنه بشكل شخصي تحدث أكثر من مرة مع المهندس حاتم الكومي بشكل مباشر ولمس عدم وجود خطة واضحة لتصحيح الأوضاع داخل الشركة بعد عدم حصوله هو وعدد كبير من المستثمرين اللذين اودعوا أموالهم بالشركة مع نهاية العام 2022 على أي ارباح بالمخالفة للتعاقد الموقع مع الشركة بتحصيل أرباح شهرية.

وأكد محمود لـ فيتو أن الشركة تعاني منذ أكثر من عام ونصف من تراجع الإيرادات مقارنة بالأرباح المستحقة للمستثمرين، وهى نفس الفترة التي بدأت الشركة فيها بجذب مستثمرين أخرين من خلال الحملات الإعلامية المختلفة، وسداد أرباح المستثمرين القدامي من استثمارات الجدد، وهي حلقة مفرغة استمرت لأشهر قبل أن تصل إلى باب مسدود قبل 6 أشهر بتوقف سداد الأرباح لكافة المستثمرين.

التحقيق مع حاتم الكومي

استمعت نيابة الأموال العامة المنعقدة بالتجمع الخامس لأقوال المهندس حاتم الكومي الملقب بـ"ملك الطحالب"، بعد أن اتهمه المئات من المستثمرين بـ"النصب والاحتيال عليهم وسرقة أموالهم"، ثم توالت البلاغات ضده إلى الجهات المختصة، لتبدأ نيابة الأموال العامة التحقيقات معه.. فإلى نص التحقيقات:

نص التحقيق مع حاتم الكومي

-ما اسمك؟

حاتم الكومي.

فيمَ تعمل؟

في تجارة الجمبري والطحالب والأغنام.

كم عمرك؟

52 سنة.

ما أقوالك فيما هو منسوب إليك من اتهامات بالنصب والاحتيال على عدد 1500 مستثمر؟

اللي حصل كان غلطة حسابات مش أكتر، أسعار خامات زادت وده اللي خلى الموازنة مش مظبوطة، وأدى للتعثر ولا توجد أي نية للنصب.. أنا واحد من كتير بيحصلهم تعثر مادي.

ماذا فعلت عندما علمت بتعثرك ماديا اتجاه المستثمرين؟

أبلغتهم بالوضع.. أنا سنين شغال ما فيش محضر واحد ضدي.. برغم إني ما هربتش من الازمة المالية دي بالعكس واجهت المستثمرين بالوضع ووضعنا حجر أساس للحل قبل تقديمهم البلاغات من أسبوعين، ووافقت عليه وكان في عقد بالحلول دي علشان أقدر أسدد الالتزامات المالية لكني فؤجئت بعدد البلاغات المقدمة ضدي.



كم نسبة الأرباح التي حددتها شركتك للمستثمرين من أصل الأموال المدفوعة في المشروعات؟

تتخطى حاجز 35٪؜ وهي أعلى نسبة أرباح يحصل عليها المستثمرون.

