مفتي الهند يتبنى مبادرة «الصلاة على النبي» في مصر

أصدر مفتي الديار الهندية، الشيخ أبوبكر أحمد، اليوم الجمعة، بيانًا حول مبادرة وزارة الأوقاف المصرية بشأن الصلاة على النبي ﷺ.

وأيَّدَ مفتي الهند، المبادرة المصرية، وأعلن أنه بصدد تكرارها في مسجد «الفتوح» أحد أكبر مساجد البلاد.

مبادرة الصلاة علي النبي

وقال في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أش أ)، إنه يؤيد هذه المبادرة وسيعقد مجلس الصلاة على النبي (ﷺ) عقب صلاة الجمعة في جامع الفتوح، أحد أكبر مساجد الهند، مؤكدا «أن الصلاة على النبي لها فضائل جمة جاء بها القرآن والسنة، وأجمع عليها الصحابة والتابعون، ومن بعدهم من السلف والخلف، فلا يخالفها إلا من في قلوبهم ضعف في إيمانهم، أو لا يعرفون قدر هذا النبي».

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وتابع في بيانه: «خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم، ليحثهم على الصلاة على النبي، فقال تعالى: «إِن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا».

كما أوضح «أن علماء الأمة صنفوا كتبًا كثيرة في فضل الصلاة على النبي جماعة وفرادى جهرًا وسرًا، وورد أنها شفاء لكثير من الهموم والغموم، وبها تنفك الكرب والشدائد».

مفتي الهند

وأشار إلى قول الإمام الشافعي: «يُستحب الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها»، موضحًا أن النصوص خير شاهد لفضل الصلاة على النبي، جماعةً وفرادى جهرًا وسرًا.

وأشاد المفتي بدعوة وزارة الأوقاف المصرية، إلى الصلاة على النبي، عقب صلاة الجمعة، مضيفًا: «مثل هذا القرار من الوزارة يدل على مدى حبهم للنبي، وتمسكهم بنهج السلف الصالح، الذين علمونا هذا الدين الحنيف على ما هو عليه، فجزاهم الله خير الجزاء على هذه المبادرة المحمودة».

يذكر أن وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور مختار جمعة، خصصت خمس دقائق عقب كل صلاة جمعة، للصلاة على النبي المختار، حيث لاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا بين المصريين.