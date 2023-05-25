اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بامتحان "اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع"

يختتم طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت السبت الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحانات مادتي بمادتي "اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع".

امتحانات المعاهد الأزهرية الأزهرية

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للدور الأول، خلال الايام الماضية دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

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وأشاد الطلاب بالامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط، مقدمين الشكر للأزهر الشريف على توفير كل سبل الراحة والهدوء لهم، وأنهم يشعرون بسعادة وفرحة غامرة في ثالث أيام امتحاناتهم.

قطاع المعاهد الأزهرية

وقامت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية إلى يوم السبت الموافق 27/5/2023.