السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

نقابة القراء تفحص فيديو ممدوح عامر لاتخاذ الإجراء المناسب

الشيح محمد حشاد نقيب
الشيح محمد حشاد نقيب القراء،فيتو

 استنكرت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.
 

وأضافت النقابة، في بيان لها: أنه كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسم بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع. 

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وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر وهو يتمايل ودافع البعض عن الشيخ ممدوح عامر، قال آخرون إن قارئ القرآن لا يمكن أن يظهر بهذه الصورة غير اللائقة. 


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الشيخ محمد حشاد الشيخ ممدوح عامر شيخ عموم المقارئ المصرية نقابة القراء

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