الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني

قال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إن رسالة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أدت رسالتها، وأنها كانت لجمعة واحدة فقط هذه الجمعة لارتباطها بموضوع الخطبة: فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ لنجمع بين الدعوة والتطبيق.

وأضاف رئيس القطاع الديني، أما مجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عقب المقارئ القرآنية وفي البرنامج الصيفي للطفل وغيرها فيتم تنسيقها مع القائمين على هذه الأنشطة.

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وتابع: وأما إطلاق حملة التعريف بقدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) والتي سنطلقها يوم الأحد القادم 28/5/2023م بإذن الله تعالى من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" فهدفها بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره. 

وأشار الى أن الحملة تهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"،  وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".

كما أن من يتبع سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) فعليه أن يتحلى بكريم أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة، مع الأخذ بأقصى الأسباب، وأن من يحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون غشاشا، ولا مستغلا، ولا محتكرًا، ولا محلًا للحرام، بل وقّاف عند حدود الله.

صيغة الصلاة الإبراهيمية 

وبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في تنفيذ الدعوة التي أطلقتها الوزارة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لمدة 5 دقائق بالصيغة الإبراهيمية في مساجد مصر، عقب صلاة الجمعة من مسجد الحسين.

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كما أعلن وزير الأوقاف عن تخصيص يوم الأحد المقبل، للحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان "اعرف قدر نبيك".

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت دعوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لمدة 5 دقائق بالصيغة الإبراهيمية والتي لاقت استحسانا وتأييدا واسعا بين المصريين، حيث تلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية.

 

فضل الصلاة الإبراهيمية

يذكر أن هذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي التي يصلى فيها على النبي محمد وعلى آله، كما يصلى فيها على النبي إبراهيم وعلى آله، ثم المباركة على النبي محمد وآله ومن ثم المباركة على نبي الله ابراهيم ويختتم الذكر فيها بعبارة في العالمين إنك حميد مجيد.

موضوع خطبة الجمعة 

وأدى أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشدد الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

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