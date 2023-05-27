الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

مظاهرات موسعة في إسرائيل ضد حكومة‎‎ نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

شارك آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة ضد الحكومة عمت معظم أنحاء البلاد، وذلك للأسبوع الـ 21 على التوالي.

احتجاجات في اسرائيل 

وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت إلى استئناف وتوسيع المظاهرات في أنحاء البلاد ضد حكومة الائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو؛ احتجاجًا على تعنت الحكومة في المضي قدما بمشروع خطة التعديلات القضائية.

وبالإضافة إلى المظاهرة الرئيسية في تل أبيب "ميدان كابلان"، شهد ما يقارب 150 موقعا آخر مظاهرات ووقفات احتجاجية مماثلة ومتزامنة، منها في المدن الرئيسية مثل حيفا وعكا والقدس وبئر السبع والعديد من مفارق الطرق الرئيسية.

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وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية  بالتخلي عن فكرة خطة التعديلات القضائية، التي تعتبرها المعارضة انقلابا على القضاء الإسرائيلي، ومحاولة من الحكومة للسيطرة على المنظومة القضائية.

كما قال منظمو الاحتجاجات، في بيان، إن الاحتجاجات والمظاهرات للأسبوع الـ21 هي خطوة لمحاربة انقلاب الحكومة على القضاء وضد الديكتاتورية، خصوصًا بعد تمرير الميزانية.

واتهم البيان رئيس الوزراء نتنياهو بأنه يتجه نحو الديكتاتورية، وأكد البيان أن تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع فقط يمكنهم إيقاف خطة الحكومة والتخلي عن التعديلات القضائية".

كما اعتبر البيان أن المباحثات بين المعارضة والحكومة في ديوان رئيس الدولة كانت خديعة من قبل نتنياهو لكسب الوقت ورشوة شركائه.
وأوضح البيان أن إسرائيل على مسافة خطوة واحدة من أن تصبح ديكتاتورية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، ظهر اليوم السبت، إغلاق بعض الطرق في العديد من المواقع لتأمين النظارات.

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