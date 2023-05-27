مجلس الجبلاية يحسم مصير تشكيل منتخبي 2005 و2008 الأسبوع المقبل

مجلس الجبلاية، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعا الأسبوع المقبل، من أجل حسم ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008 المقرر تكوينهما خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتم إعدادهم للمشاركة في بطولتي أمم أفريقيا بعام 2025.

يذكر أن هناك عددًا من المدربين الوطنيين مرشحون لتولي تدريب منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008، أبرزهم محمد شوقي المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للمنتخب الأول وسيد معوض وعادل مصطفى ووائل رياض.

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محمد شوقي وسيد معوض

واقترب محمد شوقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من تولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، المقرر تكوينه خلال الفترة المقبلة، فيما يعد سيد معوض نجم مصر والأهلي السابق من تولي منصب المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن مجلس الجبلاية استقر إلى حد كبير على تنصيب محمد شوقي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005 المقرر تكوينه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ورأى مجلس الجبلاية أن محمد شوقي مشروع مدرب وطني واعد، وتنطبق عليه جميع المعايير التي أقرتها إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة الدكتور جمال محمد علي، والتي يجب توافرها في مدربي المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

محمد شوقي المرشح لتدريب منتخب مواليد 2005، فيتو

معايير اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية

مجلس الجبلاية، وحددت إدارة المدربين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، التي يرأسها الدكتور جمال محمد علي، معايير جديدة يتم بناءا عليها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، في كافة مراحلها السنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور جمال محمد علي في تصريحات خاصة لفيتو أن هناك خمس معايير تم تحديدها بشكل علمي، يجب أن تتوفر في أي شخص يتم اختياره للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، ليس فقط في منصب المدير الفني للفريق، ولكن أيضا سيتم تطبيق تلك المعايير على كافة أعضاء الجهاز الفني للفريق، وفقا لرؤية مجلس الجبلاية.

سيد معوض المرشح لتدريب منتخب مواليد 2008، فيتو

المعايير الخمس لاختيار مدربي المنتخبات الوطنية

1- معيار السمات الشخصية: وهو أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية ويملك ملكة القيادة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الأوقات الصعبة، والسيطرة على فريق العمل واللاعبين، والقدرة على تحمل المسئولية، وأن يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين وشحذ هممهم أثناء المواجهات الصعبة.

2 - معيار الخبرة كلاعب: يجب أن يكون المدرب المتقدم للعمل في المنتخبات الوطنية، لديه رصيد من الخبرات الكروية، أى شارك في مسابقة الدوري الممتاز وشارك في البطولات الأفريقية سواء مع ناديه أو مع المنتخبات الوطنية.

3 - معيار الخبر التدريبية: يجب أن يكون المدرب المتقدم للعمل في المنتخبات الوطنية، رصيد من الخبرات التدريبية، سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول في دوري القسمين الأول والثاني، ولديه سيرة ذاتية تدريبية قوية سواء محليا أو عربيا.

4 - معيار الدراسات الشهادات التدريبية، يجب أن يكون المتقدم للعمل في المنتخبات الوطنية، حاصلا على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة، مثل الرخصة A، B، والرخصة الاحترافية Pro

5 - معيار البطولات والانجازات الشخصية: ويعني هذا المعيار أن يكون المتقدم للعمل في المنتخبات الوطنية، سبق له التتويج مع ناديه ومنتخب بلاده بالبطولات المحلية والقارية.