أخبار العقارات اليوم: بيع محال تجارية في مزاد علني بالمنيا الجديدة.. وحكاية سبيل وكتاب خليل أفندي المقاطعجي

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

العبور الجديدة ، أعلن جهاز مدينة العبور الحديدة عن إرسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين بطلبات لتوفيق الأوضاع على بعض قطع الأراضي بمنطقة شركة القادسية للإطلاع على أصول مستندات الملكية.

تنطلق غدا الأحد فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» تحت رعاية الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

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رحبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، باهتمام الحكومة بالقطاع وحزمة الدعم المقترحة، مطالبين بمنح حزمة من الدعم والمساندة لمطوري العاصمة الإدارية.

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال الإدارة العامة للحدائق والتشجير، بمعرض زهور الربيع ٢٠٢٣، الذي تُقام فعالياته لمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الأسبلة بالقاهرة القديمة ، يعد سبيل خليل أفندي المقاطعجي نموذجًا للأسبلة البسيطة النمطية بالقاهرة، وهو يقع بمنطقة الباطنية خلف الجامع الأزهر في منطقة سكنية، وقد أوقفه الواهب لخدمة أهل الحي وسقايتهم، والسبيل والكتاب في مجمله بسيط ومتكامل العناصر، وإن كانت حالته الإنشائية متدهورة للغاية، فلقد تحركت الواجهة الرئيسية حيث مالت وأصبحت تهدد المنطقة المحيطة حتى تم صلبها وسندها علي المبني المقابل، وبالواجهة الرئيسية العديد من الشروخ الكبيرة التي نتجت عن حركة الواجهة، والمبني من الداخل كان مستخدمًا كفصل دراسي "حضانة" في السابق، ولكنه لم يعد صالحا للاستخدام، كما طليت الحوائط بأكملها بالأسمنت، والأسقف الخشبية في حالة متدهورة نتيجة تسرب مياه الأمطار، وهذا علاوة علي فقد رفرف الكتاب الخشبي.

حضر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الاحتفالية التي نظمتها أندية روتارى وجمعية الأورمان، لتطوير قرية الجبل مركز أطسا بمحافظة الفيوم، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، ورفع الوعي المائي وتنمية المجتمع بخدمات مياه الشرب، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والاتحاد النوعى للأندية الروتارية بمصر، وجمعية الأورمان.

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، على أن إتاحة بيع العقارات بدون حد للأجانب خطوة مهمة تمت المطالبة بها من الشركات والمطورين العقاريين، مؤكدا على ان القرار يفتح الباب لزيادة استثمارات العرب والاجانب بالسوق العقاري المصري.

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد اجتماعها بالقاهرة برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز وبحضور رؤساء اتحادات المقاولات من ستة عشر دولة أفريقية وعربية هم دول زيمبابوي، وتشاد، وبينين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والسنغال، وإثيوبيا، وغينيا، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والمغرب، وليبيا، والجزائر، ومصر، وتونس، والصومال.

تواصل وزارة الاسكان طرح الوحدات التجارية والخدمية لتلبية احتياجات المواطنين وتعمير المدن الجديدة، وصرح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم بيع 14 محلًا تجاريا بأنشطة متنوعة وبمساحات تتراوح من ( ٢٦ م٢: ٣٥ م٢ )، بمنطقة أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال في مزاد علني، لافتًا إلى أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بحضور اللجنة المشكَّلة لمباشرة أعمال المزاد العلنى ومندوبي وزارة المالية، ومجلس الدولة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز.

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع فى تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذي يتم تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، تمهيدًا لتسليم المستحقين، لافتًا إلى أن المشروع يضم ٩٦ عمارة بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة سكنية و٩٦ وحدة إدارية و٩٦ محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

قانون الاستثمار، وضعت المادة (23) من قانون الاستثمار عدد من الالتزامات على المستثمر تجاه هيئة الاستثمار.

يعقد اتحاد المقاولين الأفارقة اليوم السبت اجتماع موسع بحضور رؤساء اتحادات المقاولين بعدد من الدول العربية والافريقية لبحث عدد من القضايا والملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين شركات المقاولات العاملة بتلك الدول.