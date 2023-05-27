وزير الإسكان: تنفيذ اللمسات الأخيرة لوحدات مشروع سكن بديل العشوائيات بالعبور الجديدة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع فى تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذي يتم تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، تمهيدًا لتسليم المستحقين، لافتًا إلى أن المشروع يضم ٩٦ عمارة بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة سكنية و٩٦ وحدة إدارية و٩٦ محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

وأكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينه العبور الجديدة، استمرار أعمال الزراعة وتركيب أعمدة إنارة الحدائق بمناطق بين العمارات والجزر الوسطى للطرق بسكن بديل العشوائيات بالحى ١٤، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل وجارٍ إنهاء بعض الملاحظات الأخيرة.

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وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنه تم تنفيذ المشروع طبقًا لأفضل المواصفات الفنية، وبما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمنتقلين للسكن بالمدينة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد علي، أنه فى إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير الخدمات الحيوية بالمدينة، تم التوجيه بضرورة الانتهاء من الخدمات الجارى تنفيذها بالحى الـ١٤ بالمدينة، موضحًا أنه جار تنفيذ مركز طبى ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ٨٠٦ عمارات بالحى الـ١٤ بمساحة ٥٧٨٠م وبتكلفة إجمالية ١٢ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه، وذلك لخدمه قاطنى الحى ودعم المنظومة الصحية.

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من نسبة ٩٠٪؜ من أعمال تنفيذ المركز الطبي، وذلك ضمن ٤ مراكز طبية بالحى الـ١٤ جارٍ الانتهاء منها قريبا، ويتكون مبنى المركز الطبى من دور أرضى ودورين علويين ويضم ( عيادات - صيدلية - وسكن أطباء وتمريض – وغرفة أشعة - ومعمل تحاليل )، ويتكون مبنى الإسعاف من دور أرضى فقط.

طرح جديد للمحال والوحدات التجارية والإدارية

كشفت وزارة الاسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل طرح جديد للمحال والوحدات التجارية والإدارية.

وتطرح بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2: 40م2) بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (34م2: 90م2) بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.



وعلى مستوى شروط دخول المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، يتم سداد تأمين دخول المزاد، 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية، ويتم استكمال سداد نسبة 25% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، وبالنسبة للمحال التجارية أن يتم سداد تأمين دخول المزاد، مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجارى، ويتم استكمال سداد نسبة 10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسى بها المزاد فور انتهاء المزاد + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام