اتحاد المقاولين الأفارقة يعقد اجتماع موسع لبحث عدد من الملفات والقضايا

يعقد اتحاد المقاولين الأفارقة اليوم السبت اجتماع موسع بحضور رؤساء اتحادات المقاولين بعدد من الدول العربية والافريقية لبحث عدد من القضايا والملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين شركات المقاولات العاملة بتلك الدول.

وأكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين أنه سيشارك بالاجتماع رؤساء اتحادات المقاولين من ستة عشر دولة افريقية وهم زيمبابوي، وتشاد، وبينين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والسنغال، واثيوبيا، وغينيا، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والمغرب، وليبيا، والجزائر، ومصر، وتونس، والصومال، والمملكة العربية السعودية.

-إعلانات-

كما أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن هناك الكثير من الصعوبات تواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالقطاع، لافتًا إلى أن قطاع الإنشاءات يحتاج لفترة انتقالية لاستيعاب التفاصيل المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن القطاع لا يعمل من المكاتب ويعمل من مواقع متباعدة قد لا تتوفر بها الوسائل والتقنيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى صعوبة تسجيل مقاولي الباطن علي الفاتورة الإلكترونية، وصعوبة إثبات كافة بنود التكاليف إلكترونيًّا، وأيضًا التضارب في التواريخ بين رفع المستخلص على منصة الفاتورة وبين الإقرار الشهري لضريبة القيمة المضافة.

أكد أنه لم يؤخذ رأي قطاع المقاولات في الفاتورة الإلكترونية أثناء إعداد السيستم الخاص بالوزارة وبالتالي اعترض المقاولون عليها لأنها ستسبب خسائر كبيرة للمقاول» وعليه تقدم المقاولون للاتحاد ببعض المطالب، والذي قام بدوره برفعها لوزارة الإسكان لاتخاذ قرارات فيها.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الحديد الغير مبرره أكد رئيس الاتحاد أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأربعة أشهر الماضية حيث تجاوز سعر الطن 45 ألف جنيه وهي ارتفاعات غير مسبوقة، الأمر الذي أثر بشكل كبير علي قطاع المقاولات ككل.

وأوضح أن حديد عز ينتج حوالي 65% من حجم إنتاج الحديد في مصر، حيث إنه يقوم باستيراد خام البليت من الخارج وعمل درفلة له، وعندما حدثت مشكلة الدولار قلت الكمية المستوردة اضطر إلى العمل بنسبة 40% فقط من طاقته، فضلًا عن تصدير 50% من إنتاجه من الحديد للخارج لتوفير الدولار.

وقال إن الدولة لا تقدم أي دعم لإنتاج الحديد، والمصانع هنا شأنها شأن المطورين العقاريين لا رقيب عليها في الأسعار، وكل شركة تبيع بسعر خاص ومختلف.

وهنا لا مجال للشكوى لجهاز حماية المستهلك لأن الحكومة لم تضع سعرًا محددًا للحديد حتى يتم مراقبة تجاوزات المنتجين.