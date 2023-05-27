السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

اتحاد المقاولين الأفارقة يعقد اجتماع موسع لبحث عدد من الملفات والقضايا

اتحاد المقاولين الأفارقة،
اتحاد المقاولين الأفارقة، فيتو

يعقد اتحاد المقاولين الأفارقة اليوم السبت اجتماع موسع بحضور رؤساء اتحادات المقاولين بعدد من الدول العربية والافريقية لبحث عدد من القضايا والملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين شركات المقاولات العاملة بتلك الدول.

وأكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين أنه سيشارك بالاجتماع رؤساء اتحادات المقاولين من ستة عشر دولة افريقية وهم زيمبابوي، وتشاد، وبينين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والسنغال، واثيوبيا، وغينيا، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والمغرب، وليبيا، والجزائر، ومصر، وتونس، والصومال، والمملكة العربية السعودية.

 

-إعلانات-

كما أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن هناك الكثير من الصعوبات تواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالقطاع، لافتًا إلى أن قطاع الإنشاءات يحتاج لفترة انتقالية لاستيعاب التفاصيل المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن القطاع لا يعمل من المكاتب ويعمل من مواقع متباعدة قد لا تتوفر بها الوسائل والتقنيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى صعوبة تسجيل مقاولي الباطن علي الفاتورة الإلكترونية، وصعوبة إثبات كافة بنود التكاليف إلكترونيًّا، وأيضًا التضارب في التواريخ بين رفع المستخلص على منصة الفاتورة وبين الإقرار الشهري لضريبة القيمة المضافة.

أكد أنه لم يؤخذ رأي قطاع المقاولات في الفاتورة الإلكترونية أثناء إعداد السيستم الخاص بالوزارة وبالتالي اعترض المقاولون عليها لأنها ستسبب خسائر كبيرة للمقاول» وعليه تقدم المقاولون للاتحاد ببعض المطالب، والذي قام بدوره برفعها لوزارة الإسكان لاتخاذ قرارات فيها.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الحديد الغير مبرره أكد رئيس الاتحاد أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأربعة أشهر الماضية حيث تجاوز سعر الطن 45 ألف جنيه وهي ارتفاعات غير مسبوقة، الأمر الذي أثر بشكل كبير علي قطاع المقاولات ككل.

وأوضح  أن حديد عز ينتج حوالي 65% من حجم إنتاج الحديد في مصر، حيث إنه يقوم باستيراد خام البليت من الخارج وعمل درفلة له، وعندما حدثت مشكلة الدولار قلت الكمية المستوردة  اضطر إلى العمل بنسبة 40% فقط من طاقته، فضلًا عن تصدير 50% من إنتاجه من الحديد للخارج لتوفير الدولار.

وقال إن الدولة لا تقدم أي دعم لإنتاج الحديد، والمصانع هنا شأنها شأن المطورين العقاريين لا رقيب عليها في الأسعار، وكل شركة تبيع بسعر خاص ومختلف.

أخبار العقارات.. تعرف على خطوات توصيل المرافق لشقتك.. والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وهنا لا مجال للشكوى لجهاز حماية المستهلك لأن الحكومة لم تضع سعرًا محددًا للحديد حتى يتم مراقبة تجاوزات المنتجين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد المقاولين اتحاد المقاولين الأفارقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

أخبار العقارات.. تعرف على خطوات توصيل المرافق لشقتك.. والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

شقق الإسكان، تعرف على خطوات توصيل المرافق لشقتك

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

الأكثر قراءة

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

بعد تنحي القاضي في الجلسة السابقة.. اليوم نظر دعوى لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

Advertisements

منوعات

المزيد

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

خطة مغربية لتغيير طريقة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس

سر تحطم مركبة فضائية يابانية على سطح القمر

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أسلحة روسية قادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام DNA لإثبات النسب؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية