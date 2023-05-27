مطوري القاهرة الجديدة: زيادة تملك الأجانب للعقارات يفتح الباب لزيادة الاستثمارات

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، على أن إتاحة بيع العقارات بدون حد للأجانب خطوة مهمة تمت المطالبة بها من الشركات والمطورين العقاريين، مؤكدا على ان القرار يفتح الباب لزيادة استثمارات العرب والاجانب بالسوق العقاري المصري.

وقال البستاني، فى تصريحات خاصة إن تحديد عملية شراء العقارات للاجانب بعقاريين كانت غير عادلة وخاصة وان القرار لم يفرق بين قيمة العقار حيث ان هناك وحدة عقارية بقيمة الف دولار وأخرى بمليون دولار ولذلك وفكان من الضروري ان تكون عملية البيع مفتوحة ولا تحدد بعدد للمساهمة فى مرونة البيع للاجانب ودعم تصدير العقار.

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واستبعد البستاني أن يؤثر القرار على رفع اسعار العقارات، مؤكدا على أن حركة الاسعار تحكمها عوامل أخرى وابرزها ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير الطبيعية فى اسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد وكذلك ارتفاع أسعار الاراضى.

وأشار إلى أن معدلات البيع للاجانب والعرب لا تمثل حصة كبيرة فى السوق بما تنعكس على حركة اسعار العقارات، لافتا إلى اهمية تجهيز الشركات لمنتج عقاري يلبي طلبات واحتياجات العميل الاجنبي سواء عربي أو غربي ويجب طرح ما يمكن بيعه للاجانب نظرا لاختلاف الثقافات والاحتياجات بين العميل المحلي والخارجي.

اجتماع الرئيس مع الأعلى للاستثمار

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسادة الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

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